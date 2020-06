Τζορτζ Φλόιντ: Ακόμα μια μέρα μαζικών διαδηλώσεων – «Πλημμύρισε» η Ουάσινγκτον

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Ουάσινγκτον, καθώς συνεχίζονται για 12η ημέρα οι κινητοποιήσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ και την ίδια ώρα οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για να χαλιναγωγήσουν τις πρακτικές που ακολουθούν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Ο 46χρονος Φλόιντ πέθανε στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολη, αφού ένας λευκός αστυνομικός γονάτισε στον λαιμό του για σχεδόν 9 λεπτά. Ο θάνατός του πυροδότησε διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας σε όλες τις ΗΠΑ αλλά και σε πολλές άλλες χώρες σε όλον τον κόσμο.

Ορισμένοι ακτιβιστές προέτρεπαν μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης να συγκεντρωθούν σήμερα τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης προβλέπουν ότι η συμμετοχή θα φτάσει στις δεκάδες χιλιάδες.

Στα σκαλιά του Μνημείου Λίνκολν, ο 27χρονος οικοδόμος Ντιλόνο Κάρολ, είπε ότι πήγε στη διαδήλωση επειδή «απλώς δεν μπορεί» να καθίσει και να την παρακολουθεί από το σπίτι του. «Οι φωνές μας πρέπει να ακουστούν. Δεν μπορούμε να έχουμε ξανά έναν άνδρα να φωνάζει τη μαμά του στον δρόμο και να περνάει αυτά που πέρασε ο Τζορτζ Φλόιντ», τόνισε.

Νωρίς το πρωί έξι λεωφορεία αποβίβασαν αρκετές εκατοντάδες ένστολους στρατιωτικούς, που κρατούσαν ασπίδες, στο χώρο του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του πρακτορείου -. Στρατιωτικά Χάμβι ήταν παρκαρισμένα στους δεντροφυτεμένους δρόμους της πόλης.

Η αστυνομία ήταν επίσης παρούσα στην Ουάσινγκτον, όμως σε μικρότερους αριθμούς σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Οι αστυνομικοί τηρούσαν πιο χαλαρή στάση και φορούσαν τις στολές περιπολίας τους αντί για αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη.

Μέχρι το μεσημέρι, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 3.000 άνθρωποι στο Μνημείο του Λίνκολν και άλλοι τόσοι κοντά στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Μια άλλη ομάδα διαδηλωτών βρισκόταν έξω από το Καπιτώλιο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Washington, DC

Οδηγοί που περνούσαν με τα οχήματά τους κόρναραν σε ένδειξη συμπαράστασης ενώ ορισμένοι κάτοικοι βγήκαν στον δρόμο για να προσφέρουν σνακ και νερό στους συγκεντρωμένους, για να τους δροσίσουν εν μέσω της αποπνικτικής ζέστης.

Οι εκατοντάδες διαδηλωτές που έκαναν πορεία περνώντας έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον φώναζαν: «Χέρια ψηλά, μην πυροβολείτε», «Πορευόμαστε για την ειρήνη, όχι για το μίσος» και «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τη φράση που επαναλάμβανε ο Φλόιντ λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

«Black Lives Matter» μέχρι τον Λευκό Οίκο

Ένα τεράστιο γκράφιτι με κίτρινα γράμματα που γράφει «Black Lives Matter» διακοσμεί πλέον τον δρόμο της Ουάσιγκτον προς τον Λευκό Οίκο.

Το γκράφιτι εκτείνεται σε μήκος δύο τετραγώνων της 16th Street, κεντρικού άξονα που οδηγεί νότια, στον Λευκό Οίκο.

Mayor Muriel Bowser had Black Lives Matter painted on the road leading toward the White House.

DC @MayorBowser had "Black Lives Matter" painted on this street leading up to the White House, occupied by @realdonaldTrump, who used to make employees mark rental applications from black people with a "C" for "colored" so he could deny them apartments.

#BlackLivesMatterDC pic.twitter.com/frSgNO2sOd — Cheri Jacobus (@CheriJacobus) June 6, 2020

Χιλιάδες κόσμου στη Νέα Υόρκη

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες το Σάββατο για άλλη μια μέρα διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Φλόιντ.

Στο Μανχάταν, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στη βορειοδυτική γωνία του Σέντραλ Παρκ σε μια διαδήλωση με τίτλο «Ο Μάρτιος για τα κλεμμένα όνειρα και τις λεηλατημένες ζωές».

Συγγενείς ανθρώπων που πέθαναν ενώ ήταν υπό κράτηση, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους μπροστά στα πλήθη.

Τα ονόματα των νεκρών

Στη Μινεάπολη, στον δρόμο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ, έγραψαν τα ονόματα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

The names of those killed by racism and police brutality are written along Chicago Avenue in Minneapolis, where #GeorgeFloyd was suffocated by police.

Μαζικές διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο

Από το Λονδίνο μέχρι το Σίδνεϊ, χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν το Σάββατο την πανδημία για να καταγγείλουν τον ρατσισμό και την αστυνομική βία, σε μια παγκόσμια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου, την οποία πυροδότησε ο θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια τεσσάρων αστυνομικών.

Στο Λονδίνο, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» και χτυπώντας ταμπούρλα. Οι περισσότεροι δεν τηρούσαν αποστάσεις, ορισμένοι όμως φορούσαν προστατευτικές μάσκες.

«Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε τον ρατσισμό σε στάχτη!» φώναζε μια διαδηλώτρια με ντουντούκα. «Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι αθώο», κατήγγειλαν οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στον ρατσισμό και την αστυνομική βία.

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με έφιππους αστυνομικούς μετά τη μεγάλη αντιρατσιστική συγκέντρωση στο κέντρο του Λονδίνου.

Police horse runs amok after #Antifa and #BlackLivesMatter protesters threw bottles at it and the police officer riding it. Massive riots taking place in #London right now

Η αστυνομία αναγκάστηκε να φύγει από την Downing Street, αφού οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν κόκκινες φωτοβολίδες πάνω από τις πύλες ασφαλείας που φρουρούσαν την κατοικία του πρωθυπουργού από ένα πλήθος φώναζε «Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ρατσιστής», όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Μετά από ομιλίες κι ενός λεπτού σιγής στο Γουέστμινστερ, 10.000 με 15.000 άτομα ξεκίνησαν πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα του σκανδάλου Windrush -τη μεταχείριση των μεταναστών από τα νησιά της Καραϊβικής που είχαν συρρεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο — υπόθεση που προκάλεσε κύμα οργής στη Βρετανία κι όχι μόνο.

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω»

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που άνοιξε σήμερα τον χορό της παγκόσμιας οργής. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πολλές πόλεις, κρατώντας πανώ με το σύνθημα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τη φράση που επαναλάμβανε ο Φλόιντ όταν ο αστυνομικός που τον συνέλαβε γονάτισε στον λαιμό του, επί σχεδόν εννέα λεπτά.

Για τους οργανωτές αυτής της κινητοποίησης, που δεν υπάκουσαν στην έκκληση της κυβέρνησης να μείνουν στα σπίτια τους λόγω της υγειονομικής κρίσης, η υπόθεση του Φλόιντ θυμίζει παρόμοιες καταστάσεις στη δική τους χώρα. Όπως εξήγησαν, το ποσοστό των κρατουμένων Αβορίγινων είναι πολύ υψηλό ενώ πάνω από 400 έχουν πεθάνει τα τελευταία 30 χρόνια όντας υπό αστυνομική κράτηση.

«Το γεγονός ότι προσπάθησαν να μας εμποδίσουν να διαδηλώσουμε πείσμωσε ακόμη περισσότερο τον κόσμο», εκτίμησε ο Τζουμίκα Ντόνοβαν που συμμετείχε στη συγκέντρωση στο Σίνδεϊ.

Στην Τύνιδα, περίπου 200 άνθρωποι ζήτησαν «δικαιοσύνη» και το δικαίωμα να «αναπνεύσουν» απέναντι στον ρατσισμό που «τους πνίγει».

«Αυτή η μάστιγα υπάρχει επίσης και στην Τυνησία», ανέφερε μια εκπρόσωπος της τυνησιακής ένωσης στήριξης των μειονοτήτων. Μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική υποστηρίζουν συχνά ότι πέφτουν θύματα λεκτικής και σωματικής κακοποίησης στη χώρα αυτή.

Στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, 700 διαδηλωτές διαδήλωσαν κατά του ρατσισμού, μολονότι οι αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις.

Στη Γερμανία, οι παίκτες της Μπάγερν επέδειξαν την αλληλεγγύη τους, φορώντας στην προθέρμανση μπλουζάκια με το σύνθημα: «Κόκκινη κάρτα στον ρατσισμό-BlackLiveMatters», πριν από τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν.

Στο Βερολίνο, οι διαδηλωτές κατέκλυσαν την Αλεξάντερπλατς ενώ κινητοποιήσεις έγιναν επίσης στο Αμβούργο και τη Βαρσοβία.

Στο Παρίσι, οι δύο διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και της ατιμωρησίας των δυνάμεων ασφαλείας είχαν απαγορευτεί λόγω της πανδημίας της Covid-19. Ωστόσο αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν νωρίς το απόγευμα στον Πύργο του Άιφελ και στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, κοντά στην αμερικανική πρεσβεία και το προεδρικό μέγαρο.

Black Lives Matter protests in Berlin, London, Paris and Sydney today (clockwise)

Πιο περιορισμένης έκτασης ήταν οι διαδηλώσεις στην Ασία. Στο Τόκιο, οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για την κακομεταχείριση, όπως λένε, ενός Κούρδου τον οποίο σταμάτησαν για έλεγχο οι αστυνομικοί ενώ οδηγούσε και τον έριξαν στο έδαφος. Οι διοργανωτές εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους στο κίνημα Black Lives Matter. «Θέλω να δείξω ότι υπάρχει ρατσισμός στην Ιαπωνία τώρα», είπε η 17χρονη μαθήτρια Ουακάμπα.

Στη Σεούλ, δεκάδες Νοτιοκορεάτες και αλλοδαποί ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στην πόλη. Κάποιοι φορούσαν μαύρες μάσκες με το σύνθημα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω στα κορεατικά».

Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για να αναχαιτιστεί η πανδημία, οι ακτιβιστές οργάνωσαν μια πρωτότυπη διαδικτυακή κινητοποίηση: ζήτησαν να αναρτηθούν φωτογραφίες και βίντεο ανθρώπων ντυμένων στα μαύρα, με υψωμένη τη γροθιά, που να κρατούν πλακάτ όπου θα εξηγούν γιατί στηρίζουν το κίνημα.

Οι Ταϊλανδοί «διαδηλωτές» θα συγκεντρωθούν αύριο Κυριακή σε τηλεδιάσκεψη και θα τηρήσουν σιγή 8 λεπτών και 46 δευτερολέπτων – το χρονικό διάστημα που έμεινε ακινητοποιημένος ο Φλόιντ στο έδαφος, με τον αστυνομικό γονατισμένο στον λαιμό του.

«Ι can’t breathe» και στη Θεσσαλονίκη

Εκατοντάδες άτομα ανταποκρίθηκαν την Παρασκευή στο κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τον άδικο χαμό του Τζορτζ Φλόιντ.

Οι συγκεντρωμένοι – κυρίως νέοι άνθρωποι – έστειλαν το δικό του μήνυμα με έναν ξεχωριστό τρόπο, ξαπλώνοντας στο πλακόστρωτο της παραλίας όπως ο δολοφονημένος από αστυνομικό Αφροαμερικανός.

Επαναλάμβαναν τη φράση «I can’t breathe», που ήταν και τα τελευταία λόγια του Φλόιντ, και πλέον αποτελούν ένα σύνθημα που κάνει τον γύρο του κόσμου.