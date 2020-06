Τζορτζ Φλόιντ: «Μαύρο» για 8′ 46» από το Nickelodeon

«Μαύρο» έριξε για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, όσο χρειάστηκε δηλαδή για τον αστυνομικό να δολοφονήσει τον Τζόρτζ Φλόιντ, το παιδικό κανάλι Nickelodeon, στέλνοντας στα παιδιά το δικό του μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Το κανάλι είχε προαναγγείλει την κίνηση αυτή ως προς υπεράσπιση της δικαιοσύνης, της ισότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

«Εστιάζουμε στην οικοδόμηση μιας κοινότητας, την ανάληψη δράσης και την πρόκληση πραγματικής αλλαγής στον αγώνα κατά της φυλετικής αδικίας» ανέφερε το Nickelodeon.

Nickelodeon went off air and played this for 8 minutes and 46 seconds… the same amount of time George Floyd had a kneee on him. [The power and message this had, wow.] If this scared you, your child, or someone you know, then you probably weren’t scared before. Ask yourself why. pic.twitter.com/sFqvSHRpZ2

— Cariño (@69trizzle) June 3, 2020