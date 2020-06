ΗΠΑ: Ο Τραμπ διέταξε την απόσυρση της Εθνοφρουράς από την Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς θα αρχίσουν να αποσύρονται από την Ουάσινγκτον, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την ανάπτυξή τους στην αμερικανική πρωτεύουσα.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020