«Θα μας πυροβολήσετε»; -Η συγκλονιστική ερώτηση παιδιού σε αστυνομικό και η αντίδρασή του

Viral εχει γίνει η ερώτηση που έκανε ένα κοριτσάκι σε έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο λόγος για την 5χρονη Σιμόνε Μπαρτέ η οποία βρισκόταν σε πορεία με τους γονείς της στο Χιούστον του Τέξας.

Σε μία στιγμή λοιπόν η μικρή ξέσπασε σε κλάματα, χωρίς όμως κανένας να καταλαβαίνει γιατί.

Τότε ένας αστυνομικός που βρισκόταν σε περιπολία, πλησίασε την μικρή Σιμόνε και την ρώτησε τι έχει.

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l

— SimeonB (@iamsimeonb) June 3, 2020