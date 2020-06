Ραγδαίες εξελίξεις στη Λιβύη – Πληροφορίες για μετακίνηση αιγυπτιακών δυνάμεων

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν πληροφορίες για μετακινήσεις ισχυρών αιγυπτιακών δυνάμεων στην Λιβύη.

Συγκεκριμένοι λογαριασμοί στο Twitter, υποστηρίζουν ότι άρματα μάχης από την Αίγυπτο κατευθύνονται προς τις βάσεις του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA), προς ενίσχυση των δυνάμεων του Χαφτάρ. Η είδηση αναπαράγεται στο διαδίκτυο χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από κάποια άλλη ανεξάρτητη ή επίσημη πηγή.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, αιγυπτιακά άρματα μάχης M1A1 μεταφέρονται σε πλατφόρμες προς την κατεύθυνση της Λιβύης.

BREAKING: “We promised and we have fulfilled”. President Sisi sends the Egyptian Army to fight GNA/ISIS/Nusra/FSA/Ottoman terrorist groups in Libya after the latter refused ceasefire deal https://t.co/BmmvrATMTO pic.twitter.com/PcpNT52Vqg

Από την πλευρά του ο στρατός του Χαφτάρ, στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση Σάρατζ, λέγοντας πως το να μεταφράζεις λάθος μια διπλωματική κίνηση (σ.σ την αιγυπτιακή πρωτοβουλία για τη Λιβύη) ως ήττα, είναι ανόητο. Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης είναι όσο ισχυρός ήταν. Τώρα οι γραμμές ανεφοδιασμού είναι μικρότερες και το πεδίο μάχης είναι ανοιχτό. Μια τελευταία ευκαιρία για μια ενωμένη Λιβύη. Εαν όχι οι χάρτες θα αλλάξουν», αναφέρει ο LNA

Mistranslating a diplomatically inforced withdrall as a defeate is foolish , the Libyan army is still as stronge as it was , now the supply lines are shorter and battle field is open.

One last chance for a one United #libya.

If not the maps will change .#Cyrenaica #LNA pic.twitter.com/yZw28WYiaI

— M.LNA (@LNA2019M) June 7, 2020