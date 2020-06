Σοβαρά επεισόδια στις Βρυξέλλες μετά τη μεγάλη αντιρατσιστική διαδήλωση

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το βράδυ στις Βρυξέλλες, μεταξύ μιας ομάδας ταραχοποιών και αστυνομικών, μετά τη λήξη της μεγάλης αντιρατσιστικής πορείας στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 10.000 άνθρωποι.

Σπασμένες βιτρίνες, φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, πετροπόλεμος: οι ταραχές ξέσπασαν στον εμπορικό δρόμο Ματονζέ, τη σημαντικότερη «αφρικανική» γειτονιά των Βρυξελλών, αφού διαλύθηκε η πορεία. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Breaking: Widespread looting and rioting are ongoing in Brussels, Belgium, as anti-police brutality protests have turned violent. pic.twitter.com/8S8T8rE7Pr

«Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτές τις ενέργειες», είπε ο Ταϊνό Σεροουμπέν, μέλος της οργανωτικής επιτροπής της σημερινής συγκέντρωσης έξω από το Δικαστικό Μέγαρο των Βρυξελλών. «Εμείς στείλαμε ένα μήνυμα ειρήνης, η συγκέντρωσή μας ήταν ειρηνική», επέμεινε.

Αστυνομικές πηγές είπαν ότι στις ταραχές συμμετείχαν περίπου 100 άτομα. Αστυνομικοί των μονάδων επιβολής της τάξης απέκλεισαν την περιοχή και έλαβαν την εντολή να προχωρήσουν σε συλλήψεις. Με νερό υπό πίεση απωθήθηκαν οι συγκεντρωμένοι και έσβησαν οι φωτιές στους κάδους απορριμμάτων.

Happening Now : The Black lives matter George Floyd protest in #Brussels , Belgium turns into a riot. , a number of stores have been looted and police have been attacked with bottles & other objects…#Bruxellespic.twitter.com/aq6nOCaONE

