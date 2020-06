Σοκάρουν οι εικόνες στο Σιάτλ: Ένοπλος έπεσε με το αμάξι του σε διαδηλωτές

Σοκαριστικές εικόνες στο Σιάτλ, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και να αποκηρύξουν τις φυλετικές διακρίσεις και την ρατσιστική βία.

Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του σε πλήθος διαδηλωτών, ενώ δεν δίστασε να ανοίξει και πυρ εναντίον τους. Ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε, αλλά ελαφρά, σύμφωνα με την αστυνομία.

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured. Shooting victim stable; Suspect arrested.pic.twitter.com/ahKFNelVTe — Alex Salvi (@alexsalvinews) June 8, 2020

Η αστυνομία του Σιάτλ ανακοίνωσε πως πυροσβέστες μετέφεραν στο νοσοκομείο τον άνδρα που πυροβολήθηκε και πως η κατάστασή του είναι σταθερή. Κανένας άλλος δεν τραυματίσθηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι Seattle Times περιγράφουν το περιστατικό ως εξής: Ένας άνδρας οδηγώντας ένα μαύρο Honda Civic ανέπτυξε ταχύτητα γύρω στις 8.15 το βράδυ στην 11η Λεωφόρο και κατευθύνθηκε στην Πάιν Στριτ όπου ήταν συγκεντρωμένο το πλήθος, σε μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βλέποντας τον κίνδυνο να πλησιάζει ένας διαδηλωτής έτρεξε προς το μέρος του παραθύρου του οδηγού και προσπάθησε να τον σταματήσει. Εκείνη την ώρα δέχτηκε μια σφαίρα στο χέρι από τον άνδρα και το πλήθος τρομαγμένο άρχισε να σκορπίζει.

Ο ένοπλος άνδρας βγήκε από το αμάξι κραδαίνοντας το όπλο του. Φορώντας τζιν και μια μαύρη μπλούζα με κουκούλα διέσχισε το πλήθος και πλησίασε αστυνομικούς που βρίσκονταν κοντά, δείχνοντάς τους ότι έχει όπλο. Στη συνέχεια παραδόθηκε και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Βίντεο που τράβηξε ρεπόρτερ για τους Seattle Times δείχνει ένα απόσπασμα της σοκαριστικής σκηνής που εκτυλίχθηκε στη γειτονιά Κάπιτολ Χιλ, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται εδώ και μέρες κοντά σε ένα αστυνομικό τμήμα, ζητώντας δικαιοσύνη για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού και διαμαρτυρόμενοι για την αστυνομική βία. Στο κλιπ εμφανίζεται ο οδηγός του οχήματος να βγαίνει από το όχημα με το όπλο στο χέρι, να διασχίζει το πλήθος και να κατευθύνεται προς τους αστυνομικούς.

Seattle. Tonight. This man in the Black car, a known white supremacist, was clearly planning to run protestors in Seattle over. People filming saw it unfolding. He then shoots a man. Gets out of the car brandishing his gun. pic.twitter.com/Ab30AOe1fG — Shaun King (@shaunking) June 8, 2020

Ρεπόρτερ των New York Times πόσταρε στο Twitter ένα βίντεο με δηλώσεις του ατόμου που τραυματίστηκε, ενώ μεταφέρεται στο ασθενοφόρο απο τραυματιοφορείς.

Ο άνδρας, που ονομάζεται Ντάνιελ, λέει στο κλιπ ότι όταν είδε τον οδηγό να διασχίζει την Πάιν Στριτ έτρεξε να τον σταματήσει. «Άκουσα τον πυροβολισμό που με πέτυχε στο χέρι. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να προστατέψω τους ανθρώπους που ήταν εκεί», λέει χαρακτηριστικα.

Σύμφωνα με το Associated Press ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νύχτα άγριων επεισοδίων στη συγκεκριμένη γειτονιά. Το βράδυ του Σαββάτου, η αστυνομία χρησιμοποίησε πιστόλι κρότου-λάμψης και σπρέι πιπεριού για να διαλύσει το πλήθος στο Κάπιτολ Χιλ. Μέλη του δημοτικού συμβουλίου άσκησαν κριτική στην δήμαρχο και τον αρχηγό της Αστυνομίας για τις ενέργειας της αστυνομίας. Οι Αρχές ανέφεραν ότι οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον αστυνομικών, τραυματίζοντας έξι από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και δύο που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

A man just drove through a crowd of demonstrators in Seattle and then appeared to shoot someone. Authorities say the man is in custody, one person shot is in the hospital in stable condition. Here’s a capture from a FB livestream, via twitch pic.twitter.com/tlaqvpwGjm — Mike Baker (@ByMikeBaker) June 8, 2020