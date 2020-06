Τζορτζ Φλόιντ: Ογκώδης αντιρατσιστική διαδήλωση στο Λονδίνο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα στους δρόμους του Λονδίνου για να καταγγείλουν την αστυνομική βία υπό το σύνθημα «ο ρατσισμός είναι ιός».

Το Σάββατο οι διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν μάσκες για να προστατευθούν από τον νέο κορωνοϊό, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας σε μια ειρηνική διαδήλωση, σε γενικές γραμμές, που όμως κατέληξε σε αψιμαχίες μεταξύ μικρών ομάδων και της έφιππης αστυνομίας κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ είπε ότι 27 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε αυτές τις «σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες» επιθέσεις, στο περιθώριο των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων αυτήν την εβδομάδα. Δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μια αστυνομικός που έπεσε από το άλογό της υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Τόσο η Ντικ όσο και ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ προέτρεψαν τον κόσμο να μην διαδηλώσει ξανά σήμερα, επικαλούμενοι τον κίνδυνο διάδοσης της ασθένειας Covid-19. Όμως οι διαδηλωτές τους αγνόησαν και κατέκλυσαν τον δρόμο έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, στη νότια όχθη του Τάμεση. Οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν εκεί εκτίμησαν ότι ο αριθμός τους ανερχόταν σε δεκάδες χιλιάδες.

Οι διαδηλωτές έκαναν κατόπιν πορεία προς το βρετανικό κοινοβούλιο και σταμάτησαν πάνω στη γέφυρα για να γονατίσουν φωνάζοντας «Δικαιοσύνη, τώρα». Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης στην Πάρλιαμεντ Σκουέρ και την Ντάουνινγκ Στριτ.

«Τώρα ήρθε η ώρα: πρέπει να κάνουμε κάτι. Έχουμε γίνει τόσο αδιάφοροι στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ο ρατσισμός που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσον αφορά την αποικιοκρατία και τη λευκή υπεροχή (…) Χρειαζόμαστε μαζικές μεταρρυθμίσεις, μαζικές αλλαγές», είπε μια 28χρονη που κρατούσε ένα πλακάτ με το σύνθημα «Η λευκή σιωπή ισοδυναμεί με βία».

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές στο Μπρίστολ, στη δυτική Αγγλία, ζητωκραυγάζουν ενώ γκρεμίζουν το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον, ενός δουλέμπορου του 17ου αιώνα.

Διαδηλωτές στο Μπρίστολ γκρέμισαν το άγαλμα ενός γνωστού δουλεμπόρου

Διαδηλωτές που κατέβηκαν στους δρόμους του Μπρίστολ για να διαμαρτυρηθούν για τον ρατσισμό και την αστυνομική βία γκρέμισαν το άγαλμα ενός γνωστού δουλεμπόρου που πέθανε στις αρχές του 18ου αιώνα, του Έντουαρντ Κόλστον, το οποίο έστεκε στο κέντρο αυτής της πόλης.

Το ορειχάλκινο άγαλμα που είχε αναγερθεί το 1895 βρισκόταν στον δρόμο που φέρει το όνομα του Κόλστον. Οι διαδηλωτές το έριξαν από το βάθρο του, μαζεύτηκαν γύρω του και το ποδοπάτησαν, όπως δείχνουν τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας διαδηλωτής φωτογραφήθηκε γονατισμένος στον λαιμό του αγάλματος, αναπαριστώντας τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ πριν από δύο εβδομάδες στη Μινεάπολη.

«Αυτός ο άνδρας ήταν δουλέμπορος. Υπήρξε γενναιόδωρος προς το Μπρίστολ, αλλά το έκανε στην πλάτη των σκλάβων κι αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Είναι προσβολή για τους πολίτες του Μπρίστολ», σχολίασε ένας διαδηλωτής, ο 71χρονος Τζον Μακάλιστερ, μιλώντας στο βρετανικό πρακτορείο Press Association.

Το άγαλμα του Κόλστον ήταν αντικείμενο διαμάχης εδώ και πολλά χρόνια στην πόλη. Οι διαδηλωτές, αφού του έριξαν κόκκινη μπογιά, το έσυραν και το πέταξαν στον ποταμό Έιβον.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για την υπόθεση και η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ έκανε λόγο για «επαίσχυντη ενέργεια».

Ο Έντουαρντ Κόλστον (1636-1721) καταγόταν από μια εύπορη οικογένεια εμπόρων και πλούτισε κάνοντας δουλεμπόριο. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε την περιουσία του για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του Μπρίστολ και έκανε διάφορες αγαθοεργίες, αποκτώντας τη φήμη του φιλάνθρωπου.

Σχεδόν 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη σημερινή κινητοποίηση στους δρόμους του Μπρίστολ.

