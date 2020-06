Μελάνια Τραμπ: Νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι «είναι πιο σατανική από τον Ντόναλντ Τραμπ»

Αποκαλύψεις που θα προκαλέσουν νέο σάλο για το αμερικανικό προεδρικό ζεύγος, αλλά κυρίως για τη Μελάνια Τραμπ περιλαμβάνει βιβλίο της ρεπόρτερ Mary Jordan.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η Μελάνια Τραμπ περιγράφεται ως έξυπνη, ψυχρή και «καρχαρίας» μεγατόνων.

Μάλιστα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταστάθηκε στον Λευκό Οίκο μετά την ορκωμοσία του, η ίδια έμεινε στη Νέα Υόρκη, επικαλούμενη το σχολείο του γιου της. Ωστόσο τα πράγματα φαίνεται ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι, ενώ τότε, τα δημοσιεύματα σχολίαζαν τόσο τις ψυχρές σχέσεις του ζευγαριού όσο και το κόστος των φορολογουμένων για να προστατευτεί η Μελάνια και ο γιος της μακριά από την Ουάσινγκτον, στον πύργο Τραμπ.

Επαναδιαπραγματευόταν το προγαμιαίο της συμβόλαιο

Ωστόσο, στην πραγματικότητα η Μελάνια επαναδιαπραγματευόταν με έξυπνο τρόπο το προγαμιαίο συμβόλαιό της με τον Τραμπ. Η δημοσιογράφος της Washington Post, Mary Jordan αποκαλύπτει σε ένα νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες, ότι η πρώτη κυρία χρησιμοποίησε την καθυστερημένη άφιξή της στον Λευκό Οίκο ως μοχλό για την επαναδιαπραγμάτευση του προγαμιαίου συμβολαίου της που πλέον δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της. Η στιγμή ήταν δύσκολη για τον Τραμπ. Τα δημοσιεύματα εναντίον του για υποθέσεις σεξουαλικών παρενοχλήσεων και περιστατικών απιστίας έπεφταν βροχή και η Μελάνια δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Η νέα Πρώτη Κυρία χρειάστηκε λίγο χρόνο για να ανασυνταχθεί και να ανανεώσει την συμφωνία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ γράφει η Jordan στο βιβλίο της «Η Τέχνη της Συμφωνίας της: Η Ανείπωτη Ιστορία της Μελάνια Τραμπ» – (The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump).

Την παρακαλούσαν να γυρίσει στον Λευκό Οίκο

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το αρχικό προγαμιαίο συμβόλαιο δεν ήταν γενναιόδωρο. Όταν αποπειράθηκε να το αλλάξει, όλοι την παρακαλούσαν να γυρίσει στον Λευκό Οίκο, καθώς θεωρούσαν ότι είχε επιρροή στον Τραμπ και μπορούσε να τον ηρεμήσει.

Η Τζόρνταν έγραψε το βιβλίο της αφού πήρε πάνω από 100 συνεντεύξεις, από τους συμμαθητές της Πρώτης Κυρίας στη Σλοβενία μέχρι τον πρώην κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϋ Κρις Κρίστι. Όπως υποστηρίζει, η Μελάνια Τραμπ είναι τόσο αφοσιωμένη στον …μύθο της όσο και ο σύζυγός της.

Το δίδυμο της απληστίας και το hashtag #FreeMelania

«Και οι δύο είναι άπληστοι δημιουργοί της δικής τους ιστορίας, αγωνιστές και κυνηγοί του επάθλου», γράφει η Τζόρνταν, υποστηρίζοντας ότι το hashtag #FreeMelania έπρεπε να αποσυρθεί λόγω της συνεχούς υποστήριξης του συζύγου της και των κινήσεών της να μείνει στον Λευκό Οίκο. «Αυτή είναι πολύ περισσότερο σαν αυτόν από ό, τι φαίνεται», προσθέτει η συγγραφέας δημοσιογράφος της εφημερίδας, που είχε κερδίσει το βραβείο Πούλιτζερ το 2003. Και μάλιστα αναφέρει ότι η Μελάνια είναι ένθερμη υποστηρίκτρια όλων ανεξαιρέτως των απόψεων του συζύγου της.

Η συγγραφές ξεκινά την αφήγησή της από την παιδική ηλικία της Μελάνια, σε μικρή πόλη της Σλοβενίας, τότε μέλος της Γιουγκοσλαβίας. Η μητέρα της της έραβε ρούχα σε εργοστάσιο παιδικών ενδυμάτων και ο πατέρας της, ο οποίος εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ήταν σοφέρ και επισκεύαζε αυτοκίνητα. Η Μελάνια έκανε το μοντέλο από την ηλικία των 7 ετών για τα ρούχα της μητέρας της και έκανε την πρώτη της φωτογράφηση στα 16 της χρόνια.

Πώς κατασκεύασε την εικόνα της

Η κατασκευή του «μύθου», σύμφωνα με την Τζόρνταν, ξεκίνησε νωρίς. Ποτέ της δεν διόρθωνε τους δημοσιογράφους, όταν την παρουσίαζαν πιο νέα σε ηλικία απ’ όσο είναι.

Η Μελάνια έχει πει ότι δεν θα έκανε πλαστική χειρουργική επέμβαση. Όμως τρεις φωτογράφοι που συνεργάστηκαν μαζί της είπαν ότι έχουν δει τις ουλές. Παρακολούθησε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόγραμμα αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, αλλά δεν αποφοίτησε, αν και ισχυρίστηκε ότι έχει πτυχίο. Στο βιβλίο επίσης αναφέρεται ότι το ζεύγος Τραμπ διατηρεί ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες. Πολύ συχνά βρίσκονται στο ίδιο κτήριο αλλά όχι στο ίδιο δωμάτιο.

Η Μελάνια κατάφερε τελικά να διαπραγματευτεί εκ νέου την προγαμιαία συμφωνία, προσπαθώντας να εξασφαλίζει το μέλλον του γιου της Μπάρον, ο οποίος έχει τελικά διπλή υπηκοότητα, και αυτή της Σλοβενίας, η οποία θα τον βοηθήσει να εργαστεί στην Ευρώπη για τον Οργανισμό του Τραμπ όταν μεγαλώσει. Το άγχος της Μελάνια είναι να έχει ο γιος της την πρωτοκαθεδρία στις επιχειρήσεις Τραμπ.

