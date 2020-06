ΗΠΑ : Ένας ακόμη θάνατος αναζωπύρωσε τη φλόγα της οργής

Λίγες εβδομάδες μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έρχεται ακόμη ένα δραματικό συμβάν να αναζωπυρώσει τις διαδηλώσεις και την οργή για τις φυλετικές διακρίσεις και τη ρατσιστική βία στις ΗΠΑ.

Οι ταραχές επικεντρώνονται στην Ατλάντα, όπου η δήμαρχος Κίσα Λανς Μπότομς ανακοίνωσε ότι έκανε δεκτή την παραίτηση της επικεφαλής της αστυνομίας, Έρικα Σιλτνς, εξαιτίας του θανάτου του 27χρονου Αφροαμερικανού, Ρέισαρντ Μπρουκς από πυρά αστυνομικών.

Ο αστυνομικός Γκάρετ Ρολφ αποπέμφθηκε από το Σώμα. Ο συνεργάτης του, Ντέιβιντ Μπρόνσαν, που ήταν επίσης στο σημείο, τέθηκε σε υποχρεωτική άδεια. Οι φωτογραφίες των δύο αξιωματικών δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στην Ατλάντα το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) ενώ άλλοι έβαλαν φωτιά στο εστιατόριο της αλυσίδας Wendy’s.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς κατέγραψαν ότι το εστιατόριο καιγόταν για πάνω από 45 λεπτά, προτού φθάσουν επιτόπου οχήματα της πυροσβεστικής και κατασβέσουν την πυρκαγιά, προστατευόμενοι από αστυνομικούς που σχημάτισαν αλυσίδα.

Σε εκείνο το σημείο ο Μπρουκς έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού το βράδυ της Παρασκευής. Το συμβάν κατεγράφη σε βίντεο.

Breaking: The Wendy’s that rioters set on fire during protests in Atlanta, Georgia, in now engulfed in flames. Tensions between protesters and police are continuing to rise at this hour. pic.twitter.com/sapYGncN9v

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 14, 2020