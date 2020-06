Πανό «Black Lives Matter» ανήρτησε η αμερικανική πρεσβεία στη Σεούλ

Η αμερικανική πρεσβεία στη Σεούλ τοποθέτησε ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Black Lives Matter» στο κτίριό της και ανήρτησε στο Twitter φωτογραφία που απαθανατίζει το στιγμιότυπο προς υποστήριξη της αντιρατσιστικής εκστρατείας σε όλη την Αμερική.

«Η αμερικανική πρεσβεία στέκεται αλληλέγγυα προς τους Αμερικανούς συμπολίτες μας που πενθούν και διαδηλώνουν ειρηνικά ζητώντας θετικές αλλαγές. Το πανό μας #BlackLivesMatter δείχνει τη στήριξή μας στη μάχη ενάντια στη φυλετική αδικία και την αστυνομική βία καθώς προσπαθούμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και περισσότερο δίκαιη», ανέφερε η πρεσβεία στο μήνυμα της στο Twitter μαζί με τη φωτογραφία του ασπρόμαυρου πανό.

The U.S. Embassy stands in solidarity with fellow Americans grieving and peacefully protesting to demand positive change. Our #BlackLivesMatter banner shows our support for the fight against racial injustice and police brutality as we strive to be a more inclusive & just society. pic.twitter.com/Y4Thr2MRdw

— U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) June 13, 2020