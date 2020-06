Σάλος στις ΗΠΑ: Νέα δολοφονία Αφροαμερικάνου από αστυνομικούς

Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά τη νέα δολοφονία Αφροαμερικάνου από αστυνομικούς στην Ατλάντα, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Πρόκειται για τον 27χρονο Ρέισαρντ Μπρουκς, ο οποίος αποκοιμήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ βρισκόταν στη γραμμή drive-thru εστιατορίου της αλυσίδας Wendy’s το βράδυ της Παρασκευής. Οι υπάλληλοι του καταστήματος φώναξαν την αστυνομία για να αντιμετωπίζει το περιστατικό.

Η αστυνομία ανέφερε πως ο Μπρουκς πρόβαλε αντίσταση στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον συλλάβουν διότι το τεστ στον οποίο τον υπέβαλαν έδειξε ότι δεν ήταν νηφάλιος.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας βοηθά το έργο τους.

Ο Βικ Ρέινολντς, ο διευθυντής του Γραφείου Έρευνας της Ατλάντα (GBI), δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι βίντεο από κάμερες έξω από το εστιατόριο Γουέντις μοιάζει να δείχνει πως ο Μπρουκς απέσπασε τέιζερ, συσκευή που προκαλεί ηλεκτροσόκ, που είχε πάνω του ο ένας από τους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει.

«Σε αυτό το σημείο, ο αστυνομικός (…) βγάζει το όπλο του από τη θήκη του, πυροβολεί, πετυχαίνει τον Μπρουκς στον χώρο στάθμευσης κι εκείνος πέφτει», περιέγραψε ο Ρέινολντς.

Στο βίντεο που τράβηξε ο αυτόπτης μάρτυρας ο Μπρουκς εικονίζεται αρχικά στο έδαφος, έξω από το αυτοκίνητό του, να παλεύει με δύο αστυνομικούς.

Clearer version of the video of the APD shooting on Pryor and University. #AtlantaProtests #BlackLivesMatter pic.twitter.com/9YuqzuGfWE

Αποσπά το τέιζερ από τον έναν αστυνομικό, που το χρησιμοποιούσε στο πόδι του. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ελευθερώνεται κι αρχίζει να τρέχει. Ο ένας αστυνομικός τον καταδιώκει, χρησιμοποιώντας τέιζερ. Οι δύο άνδρες βγαίνουν από το πλάνο. Ακούγονται κατόπιν πυροβολισμοί και η φωνή κάποιου που φωνάζει «τον πέτυχα!». Το βίντεο εικονίζει κατόπιν τον Μπρουκς, πεσμένο στο έδαφος.

Δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, η νέα αυτή δολοφονία μαύρου από αστυνομικούς έριξε λάδι στη φωτιά που συνεχίζει να καίει στις ΗΠΑ.

Διαδηλωτές έκαψαν το Wendy’s όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Breaking: The Wendy’s that rioters set on fire during protests in Atlanta, Georgia, in now engulfed in flames. Tensions between protesters and police are continuing to rise at this hour. pic.twitter.com/sapYGncN9v

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 14, 2020