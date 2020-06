«Ήταν το σωστό» λέει ο μαύρος διαδηλωτής που κουβάλησε ακροδεξιό για να τον σώσει

Ο Πάτρικ Χάτσινσον, ένας μαύρος διαδηλωτής που μετέφερε στους ώμους έναν λευκό άνδρα προκειμένου να τον σώσει, κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο Λονδίνο μεταξύ αντιρατσιστών διαδηλωτών και ακροδεξιών, είπε πως ήταν απλά το σωστό που έπρεπε να κάνει.

Η φωτογραφία του πρακτορείου ειδήσεων - όπου διακρίνεται ο Χάτσινσον να ξεπροβάλλει από το πλήθος, κοντά στη γέφυρα Waterloo, ενώ μεταφέρει έναν τραυματισμένο άνδρα, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρωταγωνίστησε στα δελτία ειδήσεων.

«Ήταν το σωστό που έπρεπε να κάνω» είπε ο Χάτσινσον στο - TV σήμερα. «Δεν θέλαμε να αλλάξει η συζήτηση και να απομακρυνθεί η προσοχή από όλα εκείνα για τα οποία πολεμάμε, δηλαδή την πραγματική ισότητα».

“We stopped somebody from being killed”

Patrick Hutchinson describes events behind the viral image of him carrying a man to safety during clashes in London on Saturdayhttps://t.co/kGzzoEIoGB pic.twitter.com/6xuQpCsxOr

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 15, 2020