Λονδίνο : Viral η φωτογραφία με μαύρο άνδρα να κουβαλά ακροδεξιό στους ώμους του

Ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο – που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου – κατέγραψε φωτογράφος του - κατά τη διάρκεια έντονων επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών του κινήματος Black Lives Matter, της αστυνομίας και ακροδεξιών που πραγματοποιούσαν αντισυγκέντρωση το Σάββατο στο Λονδίνο.

Ένας μαύρος άνδρας κουβαλάει στους ώμους του έναν τραυματισμένο λευκό άνδρα, προστατεύοντάς τον από τους υπόλοιπους διαδηλωτές. Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία είναι ακόμα πιο δυνατή.

Ο λευκός άνδρας φέρεται να συμμετείχε στην αντισυγκέντρωση των ακροδεξιών. Παρ’ όλα αυτά, ο Πάτρικ Χάτσινσον, μαζί με φίλους του, δεν δίστασε ούτε μία στιγμή να σπεύσει να βοηθήσει τον λευκό άνδρα, τον οποίο άλλοι διαδηλωτές του κινήματος BLM είχαν χτυπήσει και είχαν ρίξει στο έδαφος.

«Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα», φώναξε ο επιβλητικός Χάτσινσον, σύμφωνα με τον φωτογράφο του - που κατέγραψε τη σκηνή, ορμώντας μέσα στο χάος των επεισοδίων για να σώσει τον φερόμενο ως «εχθρό» του. Μάλιστα, ο Χάτσινσον έφερε και χτυπήματα και γρατζουνιές στο πρόσωπό του από τα χτυπήματα που του είχαν καταφέρει οι ακροδεξιοί.

Όταν ο Χάτσινσον με τους φίλους του έφτασε στο σημείο, έφτιαξαν έναν κλοιό γύρω από τον άνδρα, τον σήκωσε στους ώμους του και τον οδήγησε με ασφάλεια σε σημείο που βρίσκονταν αστυνομικοί.

Ο Πάτρικ Χάτσινσον, γυμναστής και personal trainer στο επάγγελμα, δήλωσε στο BBC ότι αυτός και οι φίλοι του απέτρεψαν έναν φόνο.

«Δεν σκεφτόμουν κάτι, έβλεπα απλά ότι ένας άνθρωπος ήταν πεσμένος στο πάτωμα. Τα πράγματα θα είχαν πολύ διαφορετική κατάληξη αν δεν είχαμε επέμβει. Δεν είχα άλλη σκέψη στο μυαλό μου από το να κουβαλήσω αυτόν τον άνθρωπο σε ασφαλές σημείο», είπε.

Patrick Hutchinson describes events behind the viral image of him carrying a man to safety during clashes in London on Saturdayhttps://t.co/kGzzoEIoGB pic.twitter.com/6xuQpCsxOr

“We stopped somebody from being killed”

Στον λογαριασμό του στα social media έγραψε: «Σώσαμε μια ζωή σήμερα».

Σε συνέντευξή του στο Channel 4 ο Χάτσινσον συνέκρινε την παρέμβασή του με την αδράνεια των 3 αστυνομικών, την στιγμή που ο Τζορτζ Φλόιντ δολοφονούνταν παρακαλώντας για τη ζωή του. «Εάν οι άλλοι τρεις αστυνομικοί που στέκονταν γύρω όταν δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ, είχαν σκεφτεί να παρέμβουν και να σταματήσουν τον συνάδελφό τους να κάνει αυτό που έκανε, όπως κάναμε εμείς, ο Τζορτζ Φλόιντ θα ήταν ζωντανός σήμερα.»

Though it’s clear he would never say so himself, Patrick Hutchinson is a remarkable human being.

Sit down, listen, be grateful for him. pic.twitter.com/8gPUpLyJJO

— дэ (@hot_diggity_d) June 14, 2020