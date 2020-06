«Όχι δικαιοσύνη, αλλά αλλαγή»: Οι δολοφονίες των αφροαμερικανών που ξεσκέπασαν τον ρατσισμό στις ΗΠΑ

Τα στερεότυπα και ο ρατσισμός κατά των αφρoαμερικάνων έχουν βαθιές ρίζες στην ιστορία των ΗΠΑ, όπως και τα φαινόμενα αστυνομικής βίας.

Δεν είναι άλλωστε η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ η μοναδική η οποία οδήγησε σε κύμα διαδηλώσεων κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων στις ΗΠΑ.

Σε λιγότερο από ένα μήνα η αμερικανική αστυνομία έχει δολοφονήσει ήδη δύο αφροαμερικανούς, με την οικογένεια του Ρέισαρντ Μπρουκς να αναρωτιέται «πόσες διαδηλώσεις χρειάζεται θα χρειαστούν;».

«Πόσες ακόμα διαδηλώσεις θα χρειαστούν για να διαβεβαιωθούμε ότι το επόμενο θύμα δε θα είναι ένας ξάδερφος, ένας αδερφός, ένας θείος, ένας ανιψιός, ο φίλος σου ή ο σύντροφός σου ώστε να τελειώνουμε επιτέλους με αυτό το μαρτύριο της υπερβολικής αστυνομικής βίας;».

Οι Δημοκρατικοί ζητούν μεταρρυθμίσεις στο σώμα της αστυνομίας μετά τις τελευταίες δολοφονίες ενώ ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα εστιάζει στον «συστημικό» ρατσισμό των ΗΠΑ, μετά τις διεθνείς εκκλήσεις.

H οικογένεια του Ρέισαρντ Μπρουκς ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους που διαδήλωσαν για τη δολοφονία του Φλόιντ. Όμως στις 12 Ιουνίου ένας από τους μεγαλύτερους φόβους τους έγινε πραγματικότητα.

«Όχι μόνο χάθηκε ένας ακόμα μαύρος, άοπλος άντρας. Αυτή τη φορά έφτασε (ο φόβος) στην πόρτα μας» είπε η ανιψιά του Μπρούκς, Κάσιντι Έβανς.

Ο Μπρουκς έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Φούλτον ο θάνατός του οφείλεται σε ανθρωποκτονία.

Ο αστυνομικός που άνοιξε πυρ αποπέμφθηκε και ο δεύτερος ετέθη σε υποχρεωτική άδεια.

Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή έδειξε ότι ο 27χρονος Μπρουκς πέθανε λόγω απώλειας αίματος και τραυματισμούς στα όργανα που προκλήθηκαν από τις δύο σφαίρες που δέχθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε η κάμερα που έφερε ένας από τους αστυνομικούς και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, αρχικά ο Μπρουκς συνεργάστηκε με την αστυνομία και δέχθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, ενώ είπε στους αστυνομικούς για τα γενέθλια της κόρης του.

“Παρακολούθησα τη συνομιλία με τον Μπρουκς και σπάραξε η καρδιά μου”, σχολίασε η δήμαρχος της Ατλάντα Κίσα Λανς Μπότομς μιλώντας στο CNN.

Όμως όταν ο ένας αστυνομικός κινήθηκε για να τον συλλάβει ο Μπρουκς ήρθε στα χέρια μαζί του.

“Cop who shot #RayshardBrooks bodycam shows Rayshard talking politely and cooperating with the officers seconds before he was killed. Things took a turn when they tried to arrest him for being too impaired to drive. The problem here is, he was not driving, he was parked” pic.twitter.com/1LmEeawk6S

— Etan Thomas (@etanthomas36) June 14, 2020