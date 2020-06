Nέα τραγωδία στη Μεσόγειο: 55 οι νεκροί μετανάστες από το ναυάγιο πλοίου στην Τυνησία

Νέα πτώματα μεταναστών περισυνελέγησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μετά το ναυάγιο του πλεούμενου στο οποίο επέβαιναν στ΄ανοιχτά της Τυνησίας, αυξάνοντας σε 55 τον αριθμό των νεκρών, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για 28 γυναίκες, 25 άνδρες και δύο παιδιά, πρόσθεσε ο Μουράντ Μαεκρί, περιφερειακός διευθυντής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στη Σφαξ, στην κεντροανατολική Τυνησία.

Η ταφή σχεδόν τριάντα σορών έγινε το βράδυ της Πέμπτης σε κοιμητήριο κοντά στη Σφαξ, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο περιφερειακός διευθυντής των υπηρεσιών Υγείας, Αλί Αγιάντι.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται από τον στρατό, την ακτοφυλακή και την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στ΄ανοιχτά αυτής της πόλης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Nearly 50 people, mostly from sub-Saharan Africa, die as boat carrying migrants bound for Italy sinks off #Tunisia pic.twitter.com/0lUhCwzqGq

— Enewsjammu (@enewsjammu) June 12, 2020