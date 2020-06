Βγήκαν τα μαχαίρια στη δυναστεία Τραμπ: Ανιψιά Μαίρη εναντίον… θείου Ντόναλντ

Ένα βιβλίο άκρως αποκαλυπτικό για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζεται να εκδώσει η ανιψιά του Μαίρη, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου. Σύμφωνα πάλι με τον ίδιο Τύπο, το εν λόγω βιβλίο αποτελεί ένα συνονθύλευμα σκληρής κριτικής και σημαντικών αποκαλύψεων για τον θείο Τραμπ, όπως λόγου χάρη οι «αμφίβολες» φορολογικές στρατηγικές που ο νυν πλανητάρχης χρησιμοποίησε κατά τη δεκαετία του 1990 και οι ενδοοικογενειακές διαμάχες που συνεχίζονται έως και σήμερα.

Η έρευνα των New York Times τον Οκτώβριο του 2018 για τις οικονομικές /φορολογικές υποθέσεις του Τραμπ, άνοιξε μεγάλη ρωγμή στην επιμελώς σχεδιασμένη και κατασκευασμένη εικόνα του Τραμπ ως αυτοδημιούργητου μεγιστάνα. Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είχε λάβει τουλάχιστον 413 εκατομμύρια δολάρια -σε σημερινή αξία – από την αυτοκρατορία των ακινήτων του πατέρα του, καθώς επίσης ότι ο Τραμπ συμμετείχε σε φορολογικές απάτες. Κανείς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε ότι η πηγή των εν λόγω πληροφοριών δεν ήταν άλλη από την ανιψιά Μαίρη…

Η ανιψιά του Αμερικανού προέδρου, Μαίρη Τραμπ, διδάκτωρ κλινικής ψυχολογίας και συγγραφέας του πολυαναμενόμενου βιβλίου «Too Much And Never Enough» (Υπερβολικά Πολλά Και Ποτέ Αρκετά)

Η 55χρονη Μαίρη Τραμπ, διδάκτωρ κλινικής ψυχολογίας και συγγραφέας του πολυαναμενόμενου βιβλίου με τίτλο «Too Much And Never Enough» (Υπερβολικά Πολλά Και Ποτέ Αρκετά), αναμένεται να σκάσει την εκδοτική βόμβα της τον ερχόμενο Αύγουστο, λίγους δηλαδή μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι η κυκλοφορία του βιβλίου θα συμπέσει (όλως τυχαίως) με το Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Jacksonville της Φλόριντα, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τους αμερικανούς ψηφοφόρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο θα αποκαλύπτει πώς η αδερφή του Τραμπ, η Μαριάν Τραμπ Μπέρι, μια 83χρονη συνταξιούχος ομοσπονδιακή δικαστής, αποδοκιμάζει την Προεδρία του αδελφού της. Η Τραμπ Μπέρι σε συζητήσεις με τη Μαίρη, εξέφρασε «καταδικαστικές σκέψεις για τον αδερφό της», ανέφερε το Daily Beast.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πατέρα του, Φρεντ Τραμπ Σίνιορ

Το βιβλίο ισχυρίζεται επίσης ότι ο Τραμπ και ο πατέρας του, Φρεντ Τραμπ Σίνιορ, κατά κάποιο τρόπο συνέβαλαν στο θάνατο του αλκοολικού μεγαλύτερου αδελφού του Τραμπ και πατέρα της Μαίρη, Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, επειδή τον άφησαν αβοήθητο.

Ο αδελφός του πέθανε σε ηλικία 42 ετών, το 1981.

Οι εκδότες του βιβλίου Simon & Schuster, κρατούν για την ώρα το στόμα τους ερμητικά κλειστό σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο του βιβλίου – το πρώτο βιβλίο με αποκαλύψεις για τον Τραμπ, που γράφτηκε από ένα μέλος της οικογένειας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Daily Beast το εν λόγω βιβλίο θα αποτελέσει μία «εκρηκτική καταγραφή» στα σπλάχνα της δυναστείας του Τραμπ.

Μία έχθρα που κρατάει χρόνια

Η έχθρα μεταξύ του Τραμπ και της ανιψιάς του χρονολογείται εδώ και 20 χρόνια εξαιτίας μιας διαμάχης σχετικής με τη διαθήκη του πατέρα του Τραμπ και τις ενέργειες που ο Τραμπ έκανε προκειμένου να διακόψει την οικονομική και ιατρική υποστήριξη για το άρρωστο παιδί του αδελφού της.

Με την αδελφή του Ελίζαμπεθ και τη μητέρα τους

Τα αδέλφια Τραμπ: Ρόμπερτ, Ελίζαμπεθ, Φρεντ Τζούνιορ (πατέρας της Μαίρης), Ντόναλντ και Μαριάν

Τα τρία αδέλφια του Τραμπ – η Μαριάν, ο Ρόμπερτ και η Ελίζαμπεθ, – όλοι συμφώνησαν με τη θέση του Τραμπ πάνω στη διαμάχη με τη Μαίρη και τον αδερφό της σχετικά με τη διαθήκη του πατέρα τους. Η Mαίρη και ο αδερφός της Φρεντ Γ΄, παιδιά του Φρεντ Τζούνιορ και κληρονόμοι στη θέση του πατέρα τους, υποστήριξαν ότι η διαθήκη «ήταν προϊόν εξαπάτησης και ακραίας επιρροής» και πως θα έπρεπε να είχαν μεγαλύτερο μερίδιο στην κληρονομιά.

Τα δύο αδέρφια ήταν τότε σε διαμάχη με τις θείες και τους θείους τους – τον Τραμπ και τους άλλους τρεις – σχετικά με τις δαπάνες περίθαλψης του γιου του Φρεντ Γ’, Γουίλιαμ, ο οποίος γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση.

«Οι θείοι και οι θείες μου πρέπει να ντρέπονται για τον εαυτό τους», είχε δηλώσει η Μαίρη σε μια σπάνια συνέντευξή της το 2000 προσθέτοντας: «Είμαι όμως βέβαιη πως δεν ντρέπονται καθόλου…».

Η διαφορά μεταξύ τους διευθετήθηκε τελικά πριν από τις εκλογές και έκτοτε η Μαίρη και ο Φρεντ Γ’ διατηρούν χαμηλό προφίλ.

Αυτό ωστόσο δεν εμπόδισε τη Μαίρη να καταγράψει τις απόψεις της Μαριάν για τον Tραμπ και το ότι ο Τραμπ και ο πατέρας του κλιμάκωσαν την κατρακύλα του πατέρα της, Φρεντ Τζούνιορ στον

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει μιλήσει για το θλιβερό τέλος του αδελφού του και, κάτι σπάνιο γι΄ αυτόν, αναφέρθηκε και στις… τύψεις του: «Λυπάμαι που του άσκησα πίεση, για να συμμετάσχει στην οικογενειακή επιχείρηση», δήλωσε ο Τραμπ, σε συνέντευξή του το 2019 στην Washington Post. Είπε ακόμη ότι θα έπρεπε να είχε αποδεχτεί ότι, παρά το γεγονός ότι ο Φρεντ Τζούνιορ ήταν ο μεγαλύτερος και δικαιωματικά ο διάδοχος του πατέρα τους στις επιχειρήσεις, η διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης «ήταν κάτι που δεν ήθελε ποτέ». Πρόσθεσε: «Απλώς δεν του ταίριαζε. Νομίζω ότι το λάθος που θεωρήσαμε δεδομένο ότι η δουλειά ήταν κάτι που θα ήθελαν όλοι. Τόσο εγώ όσο και ο πατέρας μου ασκήσαμε διπλή πίεση στον Φρεντ και λυπάμαι ειλικρινά για αυτό».

Ωστόσο, ο Πρόεδρος δεν έφθασε ποτέ στο σημείο να αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατό του αδελφού του. «Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλά που μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη την εποχή», είπε και συμπλήρωσε: «Σήμερα πλέον τα θέματα αυτά έχουν μελετηθεί και τώρα έχουμε μάθει πώς μπορούν να αντιμετωπισθούν τέτοιες καταστάσεις πολύ διαφορετικά».



Το βιβλίο εκτιμάται ότι θα γίνει talk of the town στην Ουάσιγκτον προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στην οικογένεια Tραμπ , λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

Αν λάβει δε κάποιος υπόψη του ότι στις 23 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει και το πολυαναμενόμενο βιβλίο «The Room Where Happened» με τα απομνημονεύματα του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, τότε ο πονοκέφαλος Τραμπ θα είναι διπλός…

