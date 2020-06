ΗΠΑ: Δεν έχει περπατήσει ακόμα ο 75χρονος που έσπρωξαν αστυνομικοί στο Μπάφαλο

Σοκ και αποτροπιασμό είχε προκαλέσει βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Μπάφαλο των ΗΠΑ στις αρχές του μήνα με δύο αστυνομικούς να σπρώχνουν έναν 75χρονο άνδρα στο έδαφος, με συνέπεια αυτός να χτυπήσει το κεφάλι του και να λιποθυμήσει.

Το βίντεο αυτό είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων σε όλον τον κόσμο, ενώ πολλοί αστυνομικοί παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σήμερα, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό αυτό, ο 75χρονος Μάρτιν Γκουτζίνο έχει ακόμα σπασμένο κρανίο και δεν μπορεί να περπατήσει.

«Το μόνο που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτή την ώρα, είναι πως έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Δεν έχει καταφέρει να σηκωθεί από το κρεβάτι και να περπατήσει μέχρι σήμερα, ενώ είχαμε μια σύντομη συνομιλία. Αισθάνεται ευγνωμοσύνη για το ενδιαφέρον που έχει συγκεντρώσει, όμως θεωρεί πως ο κόσμος πρέπει να ανησυχήσει για άλλα πράγματα» τόνισε η δικηγόρος του στο CNN.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο Γκουτζίνο προσπαθεί να αναρρώσει και περνά το μήνυμα ότι ο κόσμος πρέπει να επικεντρωθεί σε πιο σοβαρά ζητήματα.

Οι δύο αστυνομικοί που έσπρωξαν τον 75χρονο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιαιοπραγία σε βαθμό κακουργήματος, για τις οποίες έχουν δηλώσει αθώοι. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχουν απολυθεί από την αστυνομία του Μπάφαλο, ενώ πολλοί συνάδελφοί τους απείλησαν με παραιτήσεις σε περίπτωση που διωχθούν.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά, την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέροντας σε tweet του πως ο 75χρονος θα μπορούσε να είναι… ANTIFA προβοκάτορας!

«Ο διαδηλωτής στο Μπάφαλο που σπρώχτηκε από την αστυνομία μπορεί να είναι ένας ANTIFA προβοκάτορας. Ο 75χρονος Μάρτιν Γκουτζίνο σπρώχτηκε αφού προσπάθησε να σκανάρει τις επικοινωνίες τους ώστε να προκαλέσει μπλακ άουτ» είπε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και συνέχισε, εκφράζοντας την απορία του: «Παρατήρησα ότι έπεσε πιο δυνατά από ότι τον έσπρωξαν. Θα μπορούσε να είναι στημένο;».

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020