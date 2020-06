Τουρκική επιχείρηση «Νύχια της Τίγρης»: Εισβολή στο Ιράκ με καταδρομείς και drone

Νέο μέτωπο ανοίγει το Ερντογάν, αυτή τη φορά με το Ιράκ. Η Άγκυρα, κλιμακώνοντας τις επιθετικές ενέργειες, μετά τους βομβαρδισμούς κατά θέσεων του PKK στο βόρειο Ιράκ, έκανε σαφές ότι στην περιοχή επιχειρούν Τούρκοι καταδρομείς.

Η στρατιωτική επιχείρηση με την εισβολή στρατευμάτων στο Βόρειο Ιράκ, αποκαλείται «Νύχια της Τίγρης». Σλυμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, τα ξημερώματα της Τετάρτης, στόχος της εισβολής είναι αντάρτες των Κούρδων του ΡΚΚ.

Turkish commandos supported by the Air Force, ATAK helicopters, unmanned aerial vehicles (UAVs) and unmanned combat aerial vehicles (UCAVs) have entered the region in an air attack operation pic.twitter.com/fbHWFd5Kq0

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) June 16, 2020