Τροχαίο ατύχημα για τον Μπόρις Τζόνσον έξω από το κοινοβούλιο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, ο Μπόρις Τζόνσον αναχωρούσε από το κοινοβούλιο, όταν ένας διαδηλωτής έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα που συνόδευαν τον βρετανό πρωθυπουργό με αποτέλεσμα να σημειωθεί τροχαίο ατύχημα.

Όπως διακρίνεται σε βίντεο το οποίο έχει αναρτηθεί στο Twitter, ο διαδηλωτής τρέχει στη μέση του δρόμου μπροστά από το αυτοκίνητο του βρετανού πρωθυπουργού.

Ο οδηγός της Jaguar, που μετέφερε τον Τζόνσον, πάτησε φρένο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το πίσω όχημα.

Μετά το συμβάν και τα δύο αυτοκίνητα έφυγαν από το σημείο, προκαλώντας αναστάτωση σε διαδηλωτές και αστυνομία, ενώ εμφανής είναι η ζημιά που υπέστη η Jaguar.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5

— Steve Bray #HoldThemToAccount (@snb19692) June 17, 2020