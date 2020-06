Έκθετος ο Τραμπ μετά τις 8+1 αποκαλύψεις-φωτιά του Τζον Μπόλτον

Νέο «πονοκέφαλο» στον Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προκαλέσει το βίβλιο του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον με τίτλο The Room Where It Happened καθώς ήδη κυκλοφορύν αποσπάσματα που μόνο κολακευτικά δεν είναι για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Από αυτές ξεχωρίζουν οι ισχυρισμοί ότι ο Τραμπ ζήτησε από την Κίνα να χρησιμοποιήσει την οικονομική της δύναμη για να τον βοηθήσει να επανεκλεγεί το 2020 και οι απόπειρες να σταματήσει έρευνες προκειμένου να κάνει χάρη σε δικτάτορες που εκτιμούσε.

Στα αποσπάσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας σε New York Times και Washington Post περιλαμβάνονται και ισχυρισμοί που μόνο τιμή δεν περιποιούν στον πρόεδρο μιας χώρας όπως η Αμερική καθώς ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Μπόλτον πίστευε ότι η Φινλανδία είναι Ρωσική ενώ αγνοούσε ότι η Βρετανία έχει πυρηνικά.

Οι 8 1 αποκαλύψεις που συζητούνται περισσότερο είναι οι ακόλουθοι:

1. Ζήτησε βοήθεια από την Κίνα για νίκη στις εκλογές του 2020

Σύμφωνα με τον Μπόλτον ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης τον Ιούνιο του 2019 επιδίωξε τη βοήθεια του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για να κερδίσει την επανεκλογή του.

«Ο Τραμπ, τότε, ακατανόητα, έστρεψε τη συζήτηση στις επερχόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές, κάνοντας έναν υπαινιγμό στην οικονομική ικανότητα της Κίνας και παρακάλεσε τον Σι να εξασφαλίσει ότι θα κερδίσει», γράφει ο Μπόλτον.

«Τόνισε τη σημασία των αγροτών και τις αυξημένες κινεζικές αγορές σόγιας και σιταριού στο εκλογικό αποτέλεσμα».

2. Ο Τραμπ θέλει να μείνει πρόεδρος για περισσότερες από δύο θητείες

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, στήριξε την ιδεά του Κινέζου προέδρου για τον τερματισμό των περιορισμών στις θητείες.

«Ο Σι Τζινπίγνκ είπε ότι ήθελε να συνεργαστεί με τον Τραμπ για άλλα έξι χρόνια και ο Τραμπ του απάντησε ότι ορισμένοι πιστεύουν ότι ο συνταγματικός περιορισμός για δύο θητείες όσον αφορά τους προέδρους των ΗΠΑ θα πρέπει να καταργηθεί για τον ίδιο. Ο κ. Σι είπε ότι οι ΗΠΑ κάνουν πολλές εκλογές γιατί δεν ήθελε να χάσει τον Τραμπ, ο οποιός ένευσε καταφατικά».

3. Ο Τραμπ έκανε χάρες σε δικτάτορες

Στο βιβλίο του Μπόλτον περιγράφονται με λεπτομέρειες ενέργειες του Αμερικανού προέδρου για να «σκοτώσει» δικαστικές έρευνες προκειμένου να κάνει χάρες σε δικτάτορες. Ένα από τα περιστατικά αφορά συζήτηση το 2018 με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην οποία, σύμφωνα με τον Μπόλτον, ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε ένα υπόμνημα στον Τραμπ υποστηρίζοντας ότι μια τουρκική εταιρεία που ήταν υπό έρευνα στις ΗΠΑ ήταν αθώα.

«Ο Τραμπ τότε είπε στον Ερντογάν ότι θα το φροντίσει, εξηγώτας ότι οι εισαγγελείς αυτοί δεν ήταν δικοί του άνθρωποι αλλά του Ομπάμα, ένα πρόβλημα που έλυνε με την αντικατάστασή τους από δικούς του ανθρώπους».

4. Το μπράβο στον Σι για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης

Σύμφωνα με τον Τζον Μπόλτον ο Τραμπ ενέκρινε τα επιχειρήματα του πρόεδρου της Κίνας για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ουιγούρων. «Σύμφωνα με τον μεταφραστή μας ο Τραμπ είπε ότι ο Σι θα πρέπει να προχωρήσει με την κατασκευή των στρατοπέδων τα οποία ο ίδιος εκτιμούσε ότι ήταν η σωστη επιλογή». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας τον περασμένο Νοέμβριο τουλάχιστον 1 εκατ. Ουιγούροι είναι κρατούμενοι σε αυτά τα στρατοπεδα.

5. Υπερασπίστηκε την Σαουδική Αραβία για να κρύψει την Ιβάνκα

Τον Νοέμβριο του 2018 ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αίσθηση όταν υπερασπίστηκε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για την υπόθεση της δολοφονίας του Τζαμάλ Κασόγκι με φράσεις όπως «η Γη είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος» και «μπορεί να το έκανε, μπορεί και όχι».

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Μπόλτον στόχος του Τραμπ ήταν οι δηλώσεις του να προσελκύσουν την προσοχή καθώς την ίδια περίοδο τα μέσα ενημέρωσης απασχολούσε η Ιβάνκα Τραμπ για το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε το προσωπικό της email για κυβερνητικές υποθέσεις ενώ ο Τραμπ το 2016 είχε επικρίνει την Χίλαρι Κλίντον για το ίδιο ακριβώς πράγμα.

«Αυτό θα απομακρύνει την προσοχή από την Ιβάνκα. Αν διαβάσω τη δήλωση αυτοπροσώπως, αυτό θα βγάλει από την επικαιρότητα το θέμα με την Ιβάνκα» φέρεται να έχει πει ο Τραμπ.

6. Τον κορόιδευαν πίσω από την πλάτη του

Το The Room Where It Happened πιστεύται ότι αποτελεί την πιο λεπτομερή καταγραφή της απελπισίας των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και της αρνητικής έως χλευαστικής άποψής τους για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σε ένα τέτοιο κεφάλαιο ο Μπόλτον υποστηρίζει ότι έλαβε ένα μήνυμα από τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν το 2018 στο οποιό ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγραφε «είναι τελείως ανόητος (He is so full of shit, στο πρωτότυπο)».

7. Ο Τραμπ πίστευε ότι η Φινλανδία ανήκε στη Ρωσία

Ο Μπόλτον αναδεικνύει στο βιβλίο του και ορισμένες από τις βασικές ελλείψεις στις γνώσεις του Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο ο Τραμπ κάποτε ρώτησε αν η Φινλανδία είναι μέρος της Ρωσίας ενώ κατ’ επανάληψη μπέρδευε τους νυν και πρώην προέδρους του Αφγανιστάν.

8. Θα ήταν τέλεια μια εισβολή στην Βενεζουέλα

Στο ίδιο πλαίσιο ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Μπόλτον, πίστευε ότι θα ήταν «τέλειο» να εισβάλουν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα υποστηρίζοντας ότι η χώρα αυτή «στην πραγματικότητα είναι κομμάτι των ΗΠΑ».

9. Δεν γνώριζε ότι οι ΗΠΑ έχουν πυρηνικά

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας γράφει, τέλος, στο βιβλίο του ότι ο Τραμπ αγνοούσε ότι η Βρετανία έχει στη διάθεσή της πυρηνικά. Όπως γράφει όταν σε μια συνάντηση του 2018 ένας Βρετανός αξιωματούχος είπε ότι η χώρα του είναι «πυρηνική δύναμη» ο Τραμπ απάντησε «αλήθεια έχετε πυρηνικά;» σε έναν τόνο που κατά τον Μπόλτον «έδειχνε ότι μιλούσε σοβαρά».

