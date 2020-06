Δικαστικό «ράπισμα» στον Τραμπ και την αντιμεταναστευτική πολιτική του

Μεγάλη ήττα υπέστη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην καράργηση του προγράμματος DACA.

Το πρόγραμμα για τις αφίξεις παιδιών μεταναστών το οποίο εισήγαγε ο Μπαράκ Ομπάμα to 2012, είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Τραμπ, προσπαθώντας να το ακυρώσει άμεσα.

Ωστόσο το δικαστήριο απεφάνθη ότι η κυβέρνηση απέτυχε να δώσει επαρκή δικαιολογία για τον τερματισμό του ομοσπονδιακού προγράμματος.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020