Λιβύη: «Ή θα νικήσουμε ή θα πεθάνουμε» – Έτοιμες οι δυνάμεις του Χαφτάρ για τη μάχη της Σύρτης

Ο έλεγχος της Σύρτης θεωρείται το επόμενο μεγάλο στοίχημα σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις αντιμαχόμενες πλευρές του εμφυλίου στη Λιβύη, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μπαράζ διπλωματικών και παρασκηνιακών διεργασιών με την Τουρκία να διεκδικεί ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή στις εξελίξεις.

Οι δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) του Φαγιέζ Αλ Σάρατζ και ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός (LNA) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, δίνουν σκληρές μάχες για την υψίστης σημασίας στρατηγική τοποθεσία της Σύρτης, η οποία αποτελεί μεταξύ άλλων κλειδί για τον έλεγχο μεγάλων φυσικών κοιτασμάτων πετρελαίου.

Παρότι οι δυνάμεις του Χαφτάρ έχουν υπό τον έλεγχό τους την πόλη, δέχονται ασφυκτική πίεση και καλούνται να υπερασπιστούν τα εδάφη που έχουν κατακτήσει, δεδομένης της αντεπίθεσης που πραγματοποιούν οι πρόσφατες νίκες του φιλοτουρκικού στρατοπέδου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης στέλνει πρόσθετες στρατιωτικές ενισχύσεις στη Σύρτη, με τον ανεπίσημο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναρτά σχετικά μηνύματα.

«Είτε θα κερδίσουμε είτε θα πεθάνουμε! Δεν θα αφήσουμε ποτέ την πατρίδα μας ανυπεράσπιστη να βιαστεί από τους τούρκους εισβολείς και τους σύρους μισθοφόρους τους» φέρει να είπε ο αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων του LNA.

Libyan army special forces commander Major General Wanis Bokhamada : we follow in the footsteps of Omar Al-Mukhtar in Sirte we either win or die; we will never leave our homeland to be raped by the Turkish invaders and thier #AlQeada & #ISIS Syrian mercenaries.#Libya#LNA #HoR pic.twitter.com/8c6A1WumyN

