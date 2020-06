Ο εμπορικός «πόλεμος» της Ευρώπης με τις ΗΠΑ και την Κίνα μόλις ξεκίνησε….

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να ενισχύσει την άμυνά της έναντι επιδοτούμενων ξένων εταιρειών, σηματοδοτώντας μια απότομη αύξηση της προσπάθειας του μπλοκ να διεκδικήσει «στρατηγική αυτονομία» από την Κίνα και τις ΗΠΑ, ενώ υπερασπίζεται τα οικονομικά της συμφέροντα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ και ο κορυφαίος αντιμονοπωλιακός εκτελεστής, περιέγραψε την Τετάρτη επιλογές για την αποκατάσταση όσων χαρακτήρισε ως στρεβλώσεις της αγοράς που προέρχονται από κρατικές επιδοτούμενες ξένες εταιρείες. Οι προτάσεις αποσκοπούν στο να εμποδίσουν ξένες εταιρείες που έχουν λάβει σημαντικές επιχορηγήσεις, δάνεια, φορολογικές πιστώσεις ή άλλες μορφές κρατικής ενίσχυσης από την απόκτηση ευρωπαϊκών εταιρειών ή τον ανταγωνισμό τους για ορισμένες συμβάσεις εντός της ΕΕ.

Πολλοί παρατηρητές βλέπουν τη δράση ως στόχο κρατικών κινεζικών εταιρειών, αλλά θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τους ανταγωνιστές των ευρωπαϊκών εταιρειών των ΗΠΑ.

Οι προτεινόμενοι περιορισμοί υποβλήθηκαν αφού αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, ενίσχυσαν τον έλεγχο των ξένων-επενδύσεων σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τις εταιρείες που ξεδιπλώθηκαν από την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από κοροναϊούς από το να εξαγορασθούν από Κινέζους και Αμερικανούς επενδυτές. Οι προτάσεις ταιριάζουν επίσης με τις μεταβαλλόμενες στάσεις στην ΕΕ τον τελευταίο χρόνο απέναντι στην Κίνα, την οποία το μπλοκ έχει χαρακτηρίσει έναν οικονομικό και πολιτικό αντίπαλο.

«Χρειαζόμαστε τα κατάλληλα εργαλεία για να διασφαλίσουμε ότι οι ξένες επιδοτήσεις δεν στρεβλώνουν την αγορά μας», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Margrethe Vestager, υπεύθυνη για τον ανταγωνισμό και την ψηφιακή πολιτική. «Δεν είναι επειδή η Ευρώπη είναι απαλλαγμένη από κρατικές ενισχύσεις, αλλά επειδή έχουμε διαφάνεια και έλεγχο [των επιδοτήσεων]», είπε η κυρία Vestager. “Όσον αφορά τις ξένες επιδοτήσεις, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.”

Η πανδημία αποκάλυψε την εξάρτηση του μπλοκ από τις κινεζικές εισαγωγές στον ιατρικό τομέα, με χώρες που προσπαθούν να καλύψουν μάσκες και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ακόμη και να κάνουν το πρωτοφανές βήμα της προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών σε άλλα ευρωπαϊκά έθνη για να διατηρήσουν τα δικά τους νοσοκομεία.

Αυτό οδήγησε στην επανεξέταση των επενδυτικών πολιτικών στην Ευρώπη. «Οι ίσοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας και θα βοηθήσουν τις εταιρείες μας να λειτουργήσουν και να ανταγωνιστούν παγκοσμίως και έτσι να προωθήσουν την ανοιχτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ», δήλωσε ο Thierry Breton, επίτροπος εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Η επιτροπή έκανε τη Δευτέρα το πρωτοφανές βήμα της επιβολής κυρώσεων σε κινέζους εξαγωγείς που εδρεύουν εκτός της ηπειρωτικής Κίνας. Δύο αιγυπτιακές θυγατρικές παραγωγών ινών γυαλιού, η China Jushi Co. Ltd. και η Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd., βρέθηκαν να έχουν λάβει κρατικές επιδοτήσεις σε χαμηλότερες τιμές από ευρωπαίους ανταγωνιστές.

Αξιωματούχοι της ΕΕ επιμένουν ότι τα νέα εργαλεία δεν στοχεύουν σε μια χώρα ή σε έναν μόνο τύπο επιδότησης. Οι επιδοτήσεις της Κίνας στις δικές της εταιρείες θα εξεταστούν με τον ίδιο τρόπο όπως και η οικονομική βοήθεια – όπως οι εγγυήσεις δανείων – από τις οποίες επωφελούνται οι εταιρείες των ΗΠΑ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι του μπλοκ.

Η κινεζική κυβέρνηση εξέφρασε την ελπίδα ότι τα νέα μέτρα της ΕΕ «δεν θα δημιουργούν νέους εμπορικούς φραγμούς με το πρόσχημα των επιδοτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της κινεζικής αποστολής στην ΕΕ. «Σε αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή, όταν τα έθνη ενώνουν τις δυνάμεις τους στον αγώνα κατά του Covid-19, η ΕΕ πρέπει να αποφύγει την αποστολή αρνητικών σημάτων στον έξω κόσμο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόταση της ΕΕ.

Βάσει των νέων προτάσεων, η επιτροπή προβλέπει τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ για τον έλεγχο τυχόν ξένων εταιρειών που ενδεχομένως βασίζονται σε κρατικές ενισχύσεις για τη μείωση των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών τους. Εάν εντοπιστούν στρεβλώσεις στην αγορά, μπορεί να ζητηθεί από τις εταιρείες να αποπληρώσουν τις επιδοτήσεις, να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία ή να ανοίξουν πρόσβαση σε μια άδεια τεχνολογίας σε ευρωπαίους ανταγωνιστές. Τόσο οι εθνικές αρχές όσο και η επιτροπή θα έχουν την εξουσία να ζητούν έγγραφα και πρόστιμα μη συμμορφούμενων εταιρειών.

Επιπλέον έλεγχος θα κατευθυνόταν επίσης για το ρόλο των επιδοτήσεων στις εξαγορές, πέρα ​​από τους υφιστάμενους κανόνες για τις συγκεντρώσεις και τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να περιπλέξει τα σχέδια των εταιρειών να αγοράσουν ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία, καθώς θα προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο απαιτήσεων κοινοποίησης για εξαγορές.

Οι νέες προτάσεις αναφέρουν ότι οποιαδήποτε εταιρεία η οποία, εντός τριών ετών πριν από την απόκτηση, έλαβε οποιοδήποτε είδος κρατικής ενίσχυσης εκτός της ΕΕ, θα έπρεπε να την κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν η συναλλαγή μπορεί να προχωρήσει και εάν υπάρχουν όροι όπως εκποίηση περιουσιακά στοιχεία πρέπει να επιβληθούν. Η απαίτηση κοινοποίησης θα ισχύει για συναλλαγές άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ (112 εκατομμύρια δολάρια) και η προμήθεια αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί και για την απόκτηση μεριδίων λιγότερο από μια απόλυτη εξαγορά.

«Αυτό είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο», δήλωσε ο Jay Modrall, ένας συνεργάτης που ειδικεύεται στον ανταγωνισμό με την Norton Rose Fulbright LLP. «Δεν είναι προφανές πώς θα λειτουργήσει, πέρα ​​από τους κανόνες συγχώνευσης και ΑΞΕ», είπε, αναφερόμενος στις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Ένας τρίτος τομέας ελέγχου θα ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις, όπου η επιτροπή επιδιώκει να “καλύψει ένα ρυθμιστικό κενό” που επιτρέπει επί του παρόντος σε ξένες κρατικές εταιρείες να κερδίζουν δημόσιες προσφορές με προσφορές χαμηλότερες από εκείνες των ευρωπαίων ανταγωνιστών. Ο έλεγχος θα καλύπτει εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι μια κλήση αφύπνισης ήταν η ανάθεση το 2018 στην κρατική εταιρεία China Road and Bridge Corp., μια χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ σύμβαση για την κατασκευή γέφυρας 500 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κροατία. Οι χαμένοι υποψήφιοι της ΕΕ πηγαν στο δικαστήριο αλλά έχασαν.

«Προσπαθούμε να το αποτρέψουμε αυτό ξανά», δήλωσε ο αξιωματούχος. Σύμφωνα με την πρόταση, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα έχουν την εξουσία να απαγορεύουν σε μεγάλο βαθμό επιδοτούμενες εταιρείες που είναι χαμηλότερες από τους ανταγωνιστές τους στην ΕΕ από τις τρέχουσες και μελλοντικές προσφορές για μια ορισμένη περίοδο.

Οι προτάσεις εξακολουθούν να υπόκεινται σε έγκριση από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά αρκετές πρωτεύουσες, όπως το Παρίσι, το Βερολίνο, η Βαρσοβία και η Ρώμη τις τελευταίες εβδομάδες έχουν διατυπώσει παρόμοιες ιδέες, υποδηλώνοντας ότι η συμφωνία για τους νέους κανόνες ενδέχεται να έρθει σύντομα, με την επιτροπή να σχεδιάζει να προτείνει νομοθεσία του χρόνου.

Ορισμένες χώρες χαιρέτισαν τις προτάσεις, αλλά ζήτησαν να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο. Η Mona Keijzer, υπουργός οικονομικών της Ολλανδίας, δήλωσε ότι βλέπει περιθώρια βελτίωσης, «για παράδειγμα μέσω πιο εκτεταμένης και αυστηρότερης εποπτείας σε εταιρείες που έχουν μια μη ρυθμιζόμενη, κυρίαρχη θέση στις εγχώριες αγορές τους».