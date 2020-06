Ο Ερντογάν στα άκρα: Τουρκικά στρατεύματα εισέβαλαν στο Βόρειο Ιράκ

Νέο καθεστώς στην ευρύτερη περιοχή φαίνεται πως επιχειρεί να εγκαθιδρύσει η Άγκυρα, καθώς μετά την εισβολή στη Συρία και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λιβύη, ο τουρκικός στρατός εισέβαλε στο έδαφος του Ιράκ, ξεκινώντας την επιχείρηση Claw-Tiger.

Η Άγκυρα ξεκίνησε εκτεταμένες αεροπορικές επιχειρήσεις στο Βόρειο Ιράκ, όπου κατοικούν κυρίως Κούρδοι, από την Κυριακή το βράδυ.

Δύο 24ωρα μετά, φανέρωσε πλήρως προθέσεις της, εισβάλοντας με στρατό στην επαρχία Haftanin.

Σύμφωνα - την περιοχή, οι Τούρκοι εισέβαλαν με πεζικό και βαρύ πυροβολικό στο Βόρειο Ιράκ και με την υποστήριξη επιθετικών ελικοπτέρων και αεροπορίας, αλλά και βομβαρδιστικών drones.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή της επιχείρησης Claw-Tiger στο έδαφος του Ιράκ, τονίζοντας ότι καλύπτεται από τους διεθνείς νόμους περί νόμιμης άμυνας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε εξασφαλίσει από καιρό την άδεια του τουρκικού κοινοβουλίου, το οποίο ελέγχει απόλυτα, για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Συρία και Ιράκ.

Το πρακτορείο Anadolu κάνει λόγο για Τούρκους κομάντος που επιχειρούν στο έδαφος του Ιράκ, με την υποστήριξη των αεροπορικών μέσων και παρουσιάζει βίντεο νυχτερινής προβολής από τις επιθετικές ενέργειες του τουρικού στρατού.

Turkish commandos supported by the Air Force, ATAK helicopters, unmanned aerial vehicles (UAVs) and unmanned combat aerial vehicles (UCAVs) have entered the region in an air attack operation pic.twitter.com/fbHWFd5Kq0

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) June 16, 2020