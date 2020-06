Τζορτζ Φλόιντ: «Ξεσάλωσε» η αστυνομία στις διαδηλώσεις – Σοκάρουν οι καταθέσεις μαρτύρων

Ακραίες πρακτικές υιοθέτησε η αστυνομίας της Νέας Υόρκης κατά τις πορείες με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, σύμφωνα με μαρτυρίες διαδηλωτών.

Ενας διαδηλωτής κατήγγειλε ότι ένας αστυνομικός τον «κόλλησε» σε ένα περιπολικό πιέζοντας τον στο λαιμό με ένα γκλομπ. Ένας άλλος ότι ένας αστυνομικός του έβαλε τρικλοποδιά κι έπειτα τον πατούσε στην πλάτη με αποτέλεσμα να μην μπορούσε να αναπνεύσει.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας νοσοκόμας, η αστυνομία δεν άφησε περιπολικό να πλησιάσει ένας τραυματισμένο άντρα, ενώ ένας άλλος διαδηλωτής περιγράφει στους New York Times πως κατάφερε να «απεγκλωβίσει» μια έφηβη η οποία ήταν περικυκλωμένη από αστυνομικούς με γκλομπς και είχε τρομοκρατηθεί.

«Έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη» περιγράφει.

Αυτές και άλλες ανησυχητικές περιγραφές ήρθαν στο «φως» την Τετάρτη κατά την πρώτη δημόσια ακρόαση που διεξήχθη από κρατικούς αξιωματούχους που διερεύνησαν το πώς χειρίστηκε η Αστυνομία της Νέας Υόρκης τις διαμαρτυρίες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο αρχηγός της αστυνομίας, Ντέρμοτ Φ. Σέι, ζήτησε συγγνώμη για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αστυνομικοί υπέδειξαν κακή συμπεριφορά, αλλά είπε ότι η πλειονότητα τους είχε επιδείξει αυτοσυγκράτηση και ενήργησε σωστά.

Επίσης, κάλεσε τους διαδηλωτές να σταματήσουν να προσβάλλουν και να επιτίθενται στους άντρες του, προειδοποιώντας ότι η αντι-αστυνομική ρητορική μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω βία.

«Για να υπάρχει ηρεμία πρέπει επίσης να υπάρχει αντίθεση», είπε. «Λυπάμαι λοιπόν», είπε, μετά σταμάτησε και ρώτησε: «Εσύ;»

Ο Άλαν Ουίλιαμς, ένας από τους πρώτους μάρτυρες που κατέθεσαν, είπε ότι βρισκόταν στο Κέντρο Barclays στις 29 Μαΐου, όταν, χωρίς να καταλάβει τον λόγο, οι αστυνομικοί άρχισαν να επιτίθενται με σπρέι πιπεριού στο πλήθος.

Αφού έπεσε στα γόνατά του και ξέπλενε τα μάτια του με γάλα, ο Άλαν Ουίλιαμς είπε ότι σηκώθηκε καθώς οι αστυνομικοί είχαν στρέψει τα γκλομπ τους προς το πλήθος.

Στις 4 Ιουνίου, ο Ράιν Φίντλερ παρακολουθούσε μια διαμαρτυρία που ξεκίνησε στο McCarren Park στο Μπρούκλιν και κατέληξε σε έναν παράδρομο στο Williamsburg.

Εκεί, χωρίς προειδοποίηση, είπε, η αστυνομία όρμησε στην ομάδα του καθώς πλησίαζε η απαγόρευση της κυκλοφορίας και άρχισε να συλλαμβάνει ενώ οι άνθρωποι έφευγαν.

Ο Φίντλερ είπε ότι καθώς έτρεψε, είδε τέσσερις ή πέντε αστυνομικούς να χτυπούν έναν ποδηλάτη.

Όταν τους είπε να σταματήσουν, ένας από τους αξιωματικούς τον έσπρωξε και τον «κόλλησε» σε ένα περιπολικό πιέζοντας τον στο λαιμό με ένα γκλομπ.

«Ήταν ταπεινωτικό να συνειδητοποιείς ότι αυτή ήταν η απάντηση στις διαμαρτυρίες για την αστυνομική βία ενώ ο όλος κόσμος παρακολουθεί», είπε.

Η Dounya Zayer, 20 ετών, περιέγραψε πώς ο αξιωματικός D’Andraia, ο οποίος τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση, την έσπρωξε τόσο βίαια σε μια διαμαρτυρία κοντά στο Barclays Center στις 29 Μαΐου που έπεσε στο πεζοδρόμιο, τραυματίζοντας το κεφάλι της με αποτέλεσμα να έχει επιληπτικό επεισόδιο.

I am no where near done. pic.twitter.com/JyCAIHVxNG

— Dounya Zayer (@zayer_dounya) June 6, 2020