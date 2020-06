Απόφοιτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης η Μαλάλα Γιουσαφζάι

Οχτώ χρόνια μετά την επίθεση που δέχθηκε από τους Ταλιμπάν, επειδή ήθελε να μπορούν τα κορίτσια να πάνε στο σχολείο, η Μαλάλα Γιουσαφζάι αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η 22χρονη, που έχει τιμηθεί με Νόμπελ Ειρήνης, σπούδασε πολιτική, φιλοσοφία και οικονομικά. Όπως φαίνεται από φωτογραφίες που ανήρτησε στο Twitter γιόρτασε την αποφοίτησή της με την οικογένειά της.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. pic.twitter.com/AUxN55cUAf

— Malala (@Malala) June 19, 2020