Βιβλίο Τζον Μπόλτον: H… τακτική Τραμπ στους χωρισμούς, το Νόμπελ Ειρήνης και το «χατήρι» στη Μελάνια

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο σάλος για το βιβλίο του Τζον Μπόλτον, με την Αμερικανική κυβέρνηση να πασχίζει μέχρι και την τελευταία στιγμή να εμποδίσει την κυκλοφορία του, αποκαλώντας «προδότη» τον πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου. Τα αποσπάσματα του βιβλίου που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 24ωρα από μεγάλα διεθνή ΜΜΕ εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον ως έναν ακατάλληλο ηγέτη με αμφιλεγόμενη ηθική και έλλειψη βασικών γνώσεων, που είναι αποφασισμένος να επανεκλεγεί και δεν διστάζει να ζητήσει τη βοήθεια άλλων κρατών για να το πετύχει.

Μέσα στις 500 σελίδες του βιβλίου του με τίτλο «The Room Where It Happened», ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου σκιαγραφεί ένα διόλου κολακευτικό πορτραίτο του Τραμπ, περιγράφοντας έναν πρόεδρο που ενεργεί κυρίως με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον και το image του, και όχι την ασφάλεια της χώρας του ή την ισορροπία της διεθνούς «σκακιέρας». Ανάμεσα στα περιστατικά που περιγράφει ο Μπόλτον και αποτυπώνουν την προβληματική οπτική του Αμερικανού προέδρου για το αξίωμά του, είναι η φερόμενη απόφαση του Τραμπ να αναβάλει την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν ώστε η Μελάνια να ανακοινώσει την καμπάνια της «Be Best» χωρίς… περισπασμούς.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Μπόλτον αποκαλύπτει στο βιβλίο του ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδίαζε να ανακοινώνησει την αποχώρηση των ΗΠΑ από την εν λόγω συμφωνία στις 7 Μαΐου του 2018. Όμως η τότε εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς είπε στον Μπόλτον ότι «η Πρώτη Κυρία είχε προγραμματίσει ένα event για εκείνη τη μέρα». «Έτσι μεταφέραμε την ανακοίνωση για την αποχώρηση στις 8 Μαΐου. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονταν τα σοβαρά ζητήματα του κράτους», γράφει στο βιβλίο του στο Μπόλτον.

Όπως αποδείχτηκε τελικά, το επίμαχο event αφορούσε στην καμπάνια «Be Best» της Μελάνια Τραμπ για την ευημερία των νέων και την καταπολέμηση του cyber-bullying. H Πρώτη Κυρία ανακοίνωσε την έναρξη της καμπάνιας από τον ροδόκηπο του Λευκού Οίκου, και στη συνέχεια «εξαφανίστηκε» για περίπου ένα μήνα προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα νεφρά.

Οι χωρισμοί και το… νόμπελ ειρήνης

Εκτός από τις σοβαρές αποκαλύψεις του Μπόλτον που έχουν προκαλέσει «σεισμό» σε διεθνές επίπεδο (όπως π.χ. εκείνες που αφορούν στις σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με την Κίνα, την Άγκυρα και άλλες χώρες) το βιβλίο «The Room Where It Happened» περιλαμβάνει και πιο προσωπικές πληροφορίες για τον Ντόναλντ Τραμπ, που σίγουρα θα συζητηθούν.

Ο Μπόλτον αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ του είπε κάποτε ότι δεν του άρεσε να τον παρατάνε οι γυναίκες με τις οποίες έβγαινε και προτιμούσε να τελειώνει ο ίδιος τις σχέσεις του. Όταν μάλιστα ο Μπόλτον μετέφερε τα λεγόμενα του Τραμπ, ότι δηλαδή ήθελε πάντα να χωρίζει εκείνος παρά να τον χωρίζουν, στον τότε προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι, εκείνος σχολίασε ότι επρόκειτο για μια ατάκα «που λέει πολλά» για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε άλλο σημείο του βιβλίου του ο Μπόλτον περιγράφει ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Τραμπ, μετά από μια τηλεοπτική εμφάνιση του συμβούλου στην οποία αναφερόταν στην επικείμενη σύνοδο του Αμερικανού Προέδρου με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη. Ο Τραμπ είπε στον Μπόλτον ότι θα έπρεπε να τον «παινεύει» περισσότερο γιατί «δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο», συμπληρώνοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας πρόκειται να τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης.

Ενδιαφέρον έχει και ένας άλλος διάλογος που περιγράφει ο Μπόλτον, στον οποίο φέρεται να εμπλέκεται ο πρώην υπουργός Άμυνας Τζέιμς Μάτις – ο οποίος είναι πλέον ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε στον πρώην σύμβουλό του ότι ο Μάτις είχε εγκωμιάσει τη γενναιότητά του επειδή κατέβηκε υποψήφιος στις εκλογές του 2016 μετά τη δημοσιοποίηση του ηχητικού ντοκουμέντου του Access Hollywood, όπου ακουγόταν να μιλά με άκρως σεξιστική γλώσσα για τις γυναίκες (χρησιμοποιώντας τη διαβόητη φράση «grab them by the p@ssy»).

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο έμπειρος στρατιωτικός Μάτις, που είχε πολεμήσει στον Πόλεμο του Κόλπου, του είπε ότι αυτό ήταν «το γενναιότερο πράγμα που είδε ποτέ να κάνει κάποιος».

