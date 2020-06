Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ: Οι έπαινοι για τον ανδρισμό, τα χωριστά δωμάτια και η… παρέλαση

Νέες πιπεράτες αποκαλύψεις για τη σχέση της Μελάνια Τραμπ με τον σύζυγό της και σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς σήμερα κυκλοφορεί το βιβλιο «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump» της δημοσιογράφου της Washington Post, Μέρι Τζόρνταν.

Στα αποσπάσματα που δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα η Daily Mail περιγράφεται η υπεράσπιση του ανδρισμού του Τραμπ από την Μελάνια, η αντίδρασή της μετά τις κατηγορίες σε βάρος του προέδρου των ΗΠΑ για σεξ με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, οι συμβουλές του πρώην μοντέλου στον Τραμπ για το πώς να ποζάρει αλλά και λεπτομέρειες από την ζωή του «πρώτου ζευγαριού» της Αμερικής που δείχνουν ότι «κάτι τρέχει».

Όταν η Μελάνια έλεγε για τον Τραμπ: Είναι πραγματικός άνδρας

Στο βιβλιο η Τζόρνταν μεταφέρει την μαρτυρία του παλαίμαχου φωτογράφου μόδας Μάθιου Ατανιάν ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του ’90 έκανε πλάκα για τον τότε πολυεκατομμυριούχο επιχειρηματία ότι είχε μικρό ανδρισμό.

«Μην τα λέτε αυτά. Είναι πραγματικός άνδρας» φέρεται να απάντησε οργισμένη η Μελάνια, η οποία περιέγραψε στον Ατανιάν πόσο εντυπωσιασμένη ήταν από το διαμέρισμα στον Trump Tower σχολιάζοντας ότι «αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ζουν οι πραγματικοί άνδρες».

Από την πλευρά του ο Τραμπ έχει αναφερθεί δημοσίως στον ανδρισμό του μια φορά κατά τη διάρκεια των ντιμπέιτ των Ρεπουμπλικανών το 2016 όταν ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε μια νύξη για τα μικρά χέρια του σημερινού προέδρου με τον ίδιο να απαντά «κανείς δεν έχει μιλήσει για τα χέρια μου. Δείτε τα. Μίλησε για τα χέρια μου – αν αυτά είναι μικρά τότε και κάτι άλλο πρέπει να είναι μικρό αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο προβλημα».

Η αντίδραση στην υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς

Η δημοσιογράφος της Post υποστηρίζει ότι η Μελάνια γνώριζε ότι ο Ντόναλντ ήταν γυναικοκατακτητής. Φίλος του ζευγαριού της μετέφερε, μάλιστα, ένα περιστατικό σε πάρτι στην έπαυλη του Playboy με την Μελάνια να μιλά για τον 14χρονο σήμερα γιό τους Μπάρον και τον Τραμπ να χαριεντίζεται και να ποζάρει με διάφορες γυναίκες.

Έπρεπε όμως να φτάσουμε στις εκλογές, σύμφωνα με το βιβλίο, προκειμένου να αντιληφθεί η σημερινή «πρώτη κυρία των ΗΠΑ» την έκταση των εξωσυζυγικών σχέσεων του Τραμπ όταν εμφανίστηκαν δεκάδες γυναίκες να τον κατηγορούν για απρεπή σεξουαλική συμπεριοφρά.

Κορυφή του παγόβουνου η υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς της πορνοστάρ η οποία υποστήριξε ότι έκανε σεξ με τον Τραμπ ένα σαββατοκύριακο του Ιουλίου του 2006 κατά τη διάρκεια τουρνουά γκολφ στη Νεβάδα. Η Τζόρνταν υποστηρίζει ότι τουλάχιστον μια φορά κατά την προεκλογική περίοδο του 2016 η Μελάνια έμεινε σε διαφορετικό ξενοδοχείο «για να γλιτώσει από τον σύζυγό της».

Οι συμβουλές για τις πόζες

Σε συνέχεια των προηγούμενων αποκαλύψεων από το ίδιο βιβλίο βάσει των οποίων η Μελάνια Τραμπ περιγράφεται ως έξυπνη, ψυχρή και «καρχαρίας» μεγατόνων, η σημερινή «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ φέρεται να έδινε «συμβουλές από τα χρόνια του μόντελινγκ» στον Τραμπ ώστε να βγαίνει καλύτερος στις φωτογραφίες.

Σύμφωνα με την εκδοχή αυτή η Μελάνια εξήγησε στον Ντόναλντ ότι «όταν κάποιος φωτογραφίζεται μπορεί να ορίζει καλύτερα τους μύες του προσώπου του βάζοντας τη γλώσσα στον ουρανίσκο του». Η Μελάνια φέρεται, επίσης, να έχει πει στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι αν βρίσκεται λίγο πιο πίσω σε οικογενειακές φωτογραφίες θα φαίνεται πιο αδύνατος.

Οι δύο παράλληλες ζωές

Το βιβλίο της δημοσιογράφου της Washington Post αποτελεί την μέχρι σήμερα πιο λεπτομερή καταγραφή των προσωπικών στιγμών του ζευγαριού σε μια σχέση που περιγράφεται ως «παράλληλες ζωές που έχουν μικρή αλληλεπίδραση».

Όπως περιγράφεται ο Τραμπ και η Μελάνια ζουν σε διαφορετικά δωμάτια γιατί στον πρόεδρο των ΗΠΑ αρέσουν τα σκούρα χρώματα ενώ η πρώτη κυρία αγαπά το άσπρο και τα ανοιχτά χρώματα. Τα δωμάτιά τους, δε, έχουν διαφορές και στη διακόσμηση καθώς σε αυτό της Μελάνια κυριαρχούν φωτογραφίες της ίδιας και του Μπάρον ενώ στου Τραμπ κυριαρχούν οι φωτογραφίες του ίδιου με διασημότητες όπως ο Μάικλ Τζάκσον.

«Δεν τους βλέπαμε ποτέ μαζί» περιγράφουν πρώην προσωπικό σε διαμέρισμα του Τραμπ στο Νιού Τζέρσεϊ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η χειρότερη δουλειά τους ήταν να καθαρίζουν το σπρέι μαυρίσματος που χρησιμοποιεί η Μελάνια, η οποία απαιτούσε να είναι πάντα γεμάτα τα δύο μπουκάλια με το υγρό μέικ απ που χρησιμοποιεί.

Το επεισόδιο του Τραμπ με τον πεθερό του

Οι οικονόμοι του ζεύγους Τραμπ περιγράφουν και άλλο ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστές τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πεθερό του με αφορμή κάποια ρούχα που δεν ήθελε άλλο να φοράει.

Αυτό που προκάλεσε την «έκρηξη» του Τραμπ ήταν η απόφαση του Βίκτορ, του πατέρα της Μελάνια, να φορέσει ένα καπέλο με το αρκτικόλεξο «MAGA» (Make America Great Again) παραβιάζοντας άθελά του τον άγραφο κανόνα ότι μόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ τα φοράει.

Ο πατέρας της Μελάνια έβγαλε το καπέλο με τον Τραμπ να τον αποκαλεί «αυτός ο γαμ@@@νος τύπος» και τη Μελάνια να μένει σιωπηλή, διχασμένη, όπως σχολιάζει η συγγραφέας, ανάμεσα στον πατέρα και τον σύζυγό της.

«Παρέλαση»

Στο βιβλιό περιγράφεται, τέλος, πώς ο Τραμπ έκανε παρέλαση την Μελάνια μπροστά σε άλλους άνδρες.

Ο Μάικλ Στρεκ, ο πρώην ανταποκριτής του γερμανικού περιοδικού Stern περιγράφει χαρακτηριστικά πώς σε μια συνάντηση ο Τραμπ φώναξε τη Μελάνια που φορούσε ένα στενό μίνι λέγοντας του «δεν είναι εκθαμβωτική;» ενώ την ίδια ώρα της ζητούσε να κάνει μια στροφή για να δει ο Στρεκ την πλάτη της.

«Μου θύμισε αγρότη που επιδεικνύει την αγελάδα του» σχολιάζει στο βιβλίο ο πρώην ανταποκριτής του Stern.

