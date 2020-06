Τραμπ : Απειλεί τώρα να διακόψει τις σχέσεις με την Κίνα

«Η πλήρης αποσύνδεση» με την Κίνα είναι μια «επιλογή» για τις ΗΠΑ, προειδοποίησε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ βεβαίως διατηρούν μια πολιτική επιλογή, υπό διάφορες συνθήκες, να κόψουν όλες τις σχέσεις με την Κίνα», σημείωσε ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο twitter, εν μέσω των τεταμένων εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων δυνάμεων.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!

