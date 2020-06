Facebook : «Κατέβασε» πολιτική διαφήμιση του Τραμπ λόγω ναζιστικού συμβόλου

Το Facebook «κατέβασε» μια σειρά από αναρτήσεις και διαφημίσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, στις οποίες εμφανιζόταν ένα σύμβολο που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί, καθώς παραβίαζε την «πολιτική του εναντίον του οργανωμένου μίσους».

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων προς το Facebook από υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πολιτικούς του κόμματος των Δημοκρατικών, αλλά και εργαζόμενους εντός της ίδιας της εταιρείας, που το καλούσαν να κρατήσει μια σκληρότερη στάση εναντίον της τοξικής και συχνά βίαιης ρητορικής του προέδρου εντός της πλατφόρμας. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Facebook απομακρύνει πολιτικές διαφημίσεις του Τραμπ επειδή παραβιάζουν τους όρους της κοινότητας.

Οι διαφημίσεις, που πλέον έχουν απομακρυνθεί, περιείχαν την εικόνα ενός ανεστραμμένου κόκκινου τριγώνου με μαύρο πλαίσιο και το μήνυμα: «Επικίνδυνες ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ακροαριστερών ομάδων κατακλύζουν τους δρόμους μας και προκαλούν απόλυτο χάος. ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ τις πόλεις μας και κάνουν εξεγέρσεις – πρόκειται για την απόλυτη παράνοια… Παρακαλούμε προσθέστε ΑΜΕΣΑ το όνομά σας για να υποστηρίξετε τον Πρόεδρό σας και την απόφασή του να ανακηρύξει τους ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ Τρομοκρατική Οργάνωση».

Ο Τραμπ και οι διοργανωτές της καμπάνιας του έχουν επανειλημμένως προχωρήσει σε ψευδείς ισχυρισμούς γύρω από τους «antifa», έναν όρο που αναφέρεται σε χαλαρά δίκτυα αριστερών ακτιβιστών που αντιτίθενται στον φασισμό και τις εθνικιστικές ιδεολογίες λευκής ανωτερότητας. Δεν φαίνεται να υπάρχει το παραμικρό στοιχείο που να εμπλέκει οργανώσεις antifa σε περιστατικά εξεγέρσεων κατά τις πρόσφατες διαδηλώσεις εναντίον της αστυνομικής δολοφονίας Φλόιντ.

Η προοδευτική εβραϊκή οργάνωση ακτιβιστών Bend the Arc, έφερε στο προσκήνιο τις διαφημίσεις στο Twitter την Τετάρτη γράφοντας: «Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της καμπάνιας επανεκλογής του ένα σύμβολο των στρατοπέδων συγκέντρωσης των Ναζί… Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι το χρησιμοποιούν για να σπιλώσουν εκατομμύρια διαδηλωτές. Οι μάσκες τους έχουν πέσει».

The President of the United States is campaigning for reelection using a Nazi concentration camp symbol.

Nazis used the red triangle to mark political prisoners and people who rescued Jews.

Trump & the RNC are using it to smear millions of protestors.

Their masks are off. pic.twitter.com/UzmzDaRBup

— Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) June 18, 2020