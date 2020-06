Gossip από τον Λευκό Οίκο: Η μέθοδος Τραμπ στους χωρισμούς, οι χάρες στη Μελάνια και η ανάγκη αποθέωσης

Από το νόμπελ Ειρήνης, τους χωρισμούς του με την Μελάνια, τις ανεξήγητες αποφάσεις σχετικά με τα πυρηνικά στο Ιράν μέχρι τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, το νέο βιβλίο για τον Τραμπ αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την ζωή του Προέδρου των ΗΠΑ που ούτε θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

Τα κουτσομπολιά της Δυτικής Όχθης σε ένα βιβλίο

Ο Τζον Μπόλτον, ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου, μεταμορφώνεται σε… Gossip Boy και αποκαλύπτει τα πιο καυτά κουτσομπολιά της Δυτικής Όχθης και κατ’ επέκταση του Λευκού Οίκου.

Το βιβλίο του ονόματι «The Room Where It Happened» έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον αμερικάνικων σκανδαλοθηρικών και μη tabloids, ενώ πλευρά της η Daily Mail δεν θα μπορούσε να μην προβεί σε μερικές αποκαλύψεις για την ζωή του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό που προκαλεί περισσότερο εντύπωση στην Daily Mail είναι η αποκάλυψη του Μπόλτον σχετικά με την συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Τραμπ αποφάσισε να αναβάλει την αποχώτηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για χάρη της Μελάνια.

΄Ήθελε δηλαδή να μην τραβήξει τα βλέμματα από την Πρώτη Κυρία, η οποία ανακοίνωσε την καμπάνια της «Be Best» χωρίς προβλήματα και περισπασμούς.

Εκτός από την αποκάλυψη λεπτομερειών σχετικά με τη σχέση του Προέδρου Τραμπ με άλλους παγκόσμιους ηγέτες, τις σκέψεις του για την Ουκρανία και την Κίνα και άλλα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική, τα βιβλία 500 σελίδων του Μπόλτον μιλά και για τα προσωπικά του.

Το κόλλημα τους Τραμπ στις σχέσεις του

Ο Μπόλτον σημειώνει ότι ο Τραμπ του είπε κάποτε ότι δεν του αρέσει να τον αφήνουν σε μία σχέση και πως προτιμά εκείνος να φεύγει.

Όταν μάλιστα ο Μπόλτον μετέφερε τα λεγόμενα του Τραμπ, ότι δηλαδή ήθελε πάντα να χωρίζει εκείνος παρά να τον χωρίζουν, στον τότε προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι, εκείνος σχολίασε ότι επρόκειτο για μια ατάκα «που λέει πολλά» για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο συγγραφέας του βιβλίου αποκάλυψε μάλιστα και την φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε πάρει τηλέφωνο, ζητώντας τον να του κάνει ένα «boost» στην αυτοπεποίθησή του.

To τηλεφώνημα σχετίζονταν με την επικείμενη σύνοδο του Αμερικανού Προέδρου με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη.

Το Νόμπερ Ειρήνης που δεν ήρθε ποτέ

Ο Τραμπ είχε πει τότε στον Μπόλτον ότι θα έπρεπε να του δίνει περισσότερα συγχαρητήρια γιατί «δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο», συμπληρώνοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας πρόκειται να τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης.

Ενδιαφέρον έχει και ένας άλλος διάλογος που περιγράφει ο Μπόλτον, στον οποίο φέρεται να εμπλέκεται ο πρώην υπουργός Άμυνας Τζέιμς Μάτις – ο οποίος είναι πλέον θεωρείται εχθρός για τον Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε στον πρώην σύμβουλό του ότι ο Μάτις είχε εγκωμιάσει τη γενναιότητά του επειδή κατέβηκε υποψήφιος στις εκλογές του 2016 μετά τη δημοσιοποίηση του ηχητικού ντοκουμέντου του Access Hollywood, όπου ακουγόταν να μιλά με άκρως σεξιστική γλώσσα για τις γυναίκες (χρησιμοποιώντας τη διαβόητη φράση «grab them by the p@ssy»).

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο έμπειρος στρατιωτικός Μάτις, που είχε πολεμήσει στον Πόλεμο του Κόλπου, του είπε ότι αυτό ήταν «το γενναιότερο πράγμα που είδε ποτέ να κάνει κάποιος».

Η απάντηση Τραμπ στα gossip του βιβλίου

Σημειώνεται πως ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστα όλα αυτά τα κουτσομπολιά που έγραψε για εκείνον ένας πρώην συνεργάτης του.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε με σκληρά λόγια για τον Μπόλτον λέγοντας είναι «άρρωστο κουτάβι» που προσπαθεί να «εξισορροπήσει» τα πράγματα μετά την αμφιλεγόμενη έξοδο του από τον Λευκό Οίκο.

«Το βιβλίο του Μπόλτον, το οποίο λαμβάνει τρομερές κριτικές, είναι μια συλλογή από ψέματα και ιστορίες που έχουν σκοπό να με κάνουν να φαίνομαι κακός», είπε ο πρόεδρος.

«Πολλές από τις γελοίες δηλώσεις που μου αποδίδουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά καθαρές μυθοπλασίες» είπε ο Τραμπ, ενώ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει και ψεύτη τον Μπόλτον μιλώντας στην The Wall Street Journal.