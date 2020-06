Διαδηλωτές στην Ουάσινγκτον γκρέμισαν ένα ακόμα σύμβολο μίσους – Συλλήψεις ζητά ο Τραμπ

Διαδηλωτές κατά του ρατσισμού έριξαν την νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο το μοναδικό άγαλμα ενός στρατηγού της Συνομοσπονδίας που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC7 News μετέδωσε εικόνες που δείχνουν δεκάδες διαδηλωτές να κατεβάζουν με τη βοήθεια ενός σκοινιού το άγαλμα το στρατηγού Άλμπερτ Πάικ και να φωνάζουν: «Οι ζωές των μαύρων μετράνε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε στο Twitter το περιστατικό «ντροπή για τη χώρα μας» και ζήτησε να συλληφθούν οι δράστες, ενώ κατηγόρησε την αστυνομία της Ουάσινγκτον ότι «δεν έκανε τη δουλειά της, απλώς κοιτώντας το άγαλμα να πέφτει και να πυρπολείται».

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020