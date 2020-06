ΗΠΑ: Χιλιάδες τίμησαν την κατάργηση της δουλείας με εκδηλώσεις και πορείες

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορείες σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ χθες Παρασκευή με την ευκαιρία της 19ης Ιουνίου, ημέρα που γιορτάζεται στη χώρα η κατάργηση της δουλείας, με τις εκδηλώσεις φέτος να πραγματοποιούνται σε πιο τεταμένο κλίμα.

Έπειτα από σχεδόν τέσσερις εβδομάδες διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολις αφού ένας λευκός αστυνομικός κράτησε το γόνατό του πάνω στον λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους από την Ατλάντα ως το Όκλαντ της Καλιφόρνιας για να τιμήσουν την 19η Ιουνίου και να ζητήσουν φυλετική δικαιοσύνη.

Με πολλές επίσημες εκδηλώσεις για την ημέρα να έχουν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, ακτιβιστές πραγματοποίησαν διαδικτυκές εκδηλώσεις, πορείες στον δρόμο και «καραβάνια αυτοκινήτων» σε πολλές πόλεις.

Την 19η Ιουνίου γιορτάζεται η κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ βάσει της Διακήρυξης της Απελευθέρωσης που υπέγραψε το 1863 ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν. Στις 19 Ιουνίου του 1865 ο στρατός της Ένωσης ανακοίνωσε στους σκλάβους στο Γκάλβεστον του Τέξας ότι είναι ελεύθεροι, μετά το τέλος του Εμφύλιου Πολέμου.

Το Τέξας έκανε επίσημη αργία την ημέρα αυτή το 1980, κάτι που ακολούθησαν 45 άλλες πολιτείες και η περιοχή της Κολούμπια.

Τέσσερις γερουσιαστές των Δημοκρατικών σκοπεύουν να προτείνουν νομοθεσία ώστε η 19η Ιουνίου να γίνει ομοσπονδιακή αργία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η Ατλάντα ήταν από τα επίκεντρα των εκδηλώσεων με περίπου 1.000 ανθρώπους να συγκεντρώνονται στο πάρκο Centennial Olympic και να πραγματοποιούν πορεία ως το Καπιτώλιο.

Στην πόλη αυτή σκοτώθηκε στις 12 Ιουνίου από τα πυρά λευκού αστυνομικού ο Αφροαμερικανός Ρέισαρντ Μπρουκς στον χώρο στάθμευσης ενός εστιατορίου Wendy’s. Το περιστατικό αναζωπύρωσε την οργή στις ΗΠΑ μετά τον φόνο του Φλόιντ.

Πολλοί διαδηλωτές στην Ατλάντα κρατούσαν πανό που έγραφαν «Οι ζωές των μαύρων μετράνε» ή «Πάρτε το γόνατό σας από τον λαιμό μας» και «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τις τελευταίες λέξεις του Φλόιντ.

Thanks to @liberated_space for giving us the view from #Atlanta on #Juneteenth and sharing her art and message of power. #RayshardBrooks pic.twitter.com/6drcZb3unS @Quibi

Στην Ουάσινγκτον διαδηλωτές που κατήγγειλαν «τον ρατσισμό, την καταπίεση και την αστυνομική βία», συγκεντρώθηκαν πρώτα στο μνημείο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Κοντά στον Λευκό Οίκο η διαδήλωση είχε εορταστικό χαρακτήρα στην περιοχή που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Black Lives Matter Plaza, με εκατοντάδες διαδηλωτές να χορεύουν.

Στη Νέα Υόρκη μερικές εκατοντάδες διαδηλωτές, οι οποίοι στην πλειονότητά τους φορούσαν μάσκες λόγω της covid-19, συγκεντρώθηκαν έξω από το μουσείο του Μπρούκλιν.

Στο Τέξας, από όπου ξεκίνησε ο εορτασμός της ημέρας αυτή, η Λούσι Μπρέμοντ είναι αρμόδια για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Πάρκο Απελευθέρωσης του Χιούστον. Φέτος η εκδήλωση, στην οποία συνήθως συμμετέχουν περίπου 6.000 άνθρωποι, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Περίπου 1.500 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Όκλαντ για να ενωθούν με τους λιμενεργάτες που πραγματοποίησαν στάση εργασίας. Το πλήθος πραγματοποίησε πορεία ως το κέντρο της πόλης, με πολλούς να ακολουθούν μέσα από τα αυτοκίνητά τους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

The #Juneteenth march from the Port of #Oakland shutdown stretches for miiiiles down Adeline.

No end to the march in sight. Thousands taking to the streets today. pic.twitter.com/iRmJBUyetM

— Lina Blanco-Ogden (@LinaBlanco) June 19, 2020