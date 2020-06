Ξεκινούν νωρίτερα οι πτήσεις της Ryanair προς τους ευρωπαϊκούς προορισμούς

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει πιο νωρίς τις πτήσεις. Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους επρόκειτο να επαναλάβει πτήσεις την 1η Ιουλίου, αλλά επιβεβαίωσε ότι ορισμένα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 21 Ιουνίου – την ίδια ημέρα που η Ισπανία άρει τους περιορισμούς της για να καλωσορίσει τους τουρίστες.

Η πρώτη πτήση προς το Αλικάντε έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή ενώ μια πτήση από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ θα φτάσει στις 5.55 μ.μ. στην Τενερίφη, αναφέρει Ισπανικά εφημερίδα El Dia.

Πτήσεις από τη Βιέννη με μόνο 19,99 ευρώ και μέχρι τον Οκτώβριο προσφέρει η Ryanair σε τρεις ελληνικούς προορισμούς. Πρόκειται για την Κω, τη Ρόδο και το Ηράκλειο.

Οι ναύλοι πωλούνται στην ειδική τιμή των 19,99 ευρώ για κρατήσεις που θα γίνουν έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21 Ιουνίου, μόνο στον ιστότοπο της Ryanair.com.

Για Ρόδο και Ηράκλειο, η αεροπορική εταιρεία θα πραγματοποιεί δύο πτήσεις την εβδομάδα από την Αυστριακή πρωτεύουσα και για Κω, μία εβδομαδιαία.

Your guide to where’s open this summer pic.twitter.com/wZ4qUI4Uvx

— Ryanair (@Ryanair) June 16, 2020

“Where can I fly this summer?”

We’ve mapped out where’s open right now – see where and when you can go

— Ryanair (@Ryanair) June 19, 2020