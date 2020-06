Αμετανόητοι στην Κίνα: Ανοίγει ξανά το φεστιβάλ κρέατος σκύλων στη Γιουλίν

Ο νεότερος απολογισμός του Γαλλικού Πρακτορείου για την εξάπλωση του κοροναϊού αναφέρει ότι η παγκόσμια κοινότητα μετράει ήδη 464.423 νεκρούς από τον περασμένο Δεκέμβριο έως σήμερα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η πανδημία που ξεκίνησε από την Κίνα έχει πλήξει πάνω από 8.841.680 ανθρώπους.

Αριθμοί που σοκάρουν, ένας ολόκληρος πλανήτης σε πένθος και μουδιασμένος απέναντι στον κοροναϊό… αλλά κάποιοι Κινέζοι δεν φαίνεται να έβαλαν μυαλό.

Αν και η πιο πιθανή αιτία για την εμφάνιση της νόσου είναι η κατανάλωση κρέατος άγριων ζώνη, ένα ακόμα φεστιβάλ συγκεντρώνει ήδη σκληρή κριτική.

Το φεστιβάλ κρέατος σκύλων στην Γιουλίν, που τα τελευταία χρόνια αποτελεί θεσμό για τους ντόπιους και αιτία πολέμου για φιλοζωικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Το φεστιβάλ έχει διάρκεια 10 ημερών και σε αυτό υπολογίζεται πως καταναλώνονται περίπου 10.000 σκύλοι. Παράλληλα, στη διοργάνωση αυτή επιτρέπεται και η κατανάλωση κρέατος γάτας.

Το φεστιβάλ διεξάγεται κάθε χρόνο, 21-30 Ιουνίου στη Γιουλίν. Η πρώτη διοργάνωση διεξήχθη το 2009, ακολουθώντας μια παράδοση που λέει ότι η κατανάλωση κρέατος σκύλων τους καλοκαιρινούς μήνες φέρνει τύχη και καλή υγεία, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που πιστεύουν ότι το κρέας του σκύλου αυξάνει την επίδοση των ανδρών στο σεξ.

Ακτιβιστές τόσο στην Κίνα όσο και διεθνώς έχουν πολλάκις διαμαρτυρηθεί για το εν λόγω φεστιβάλ, καταγγέλοντας τις απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες σφαγιάζονται τα ζώα αλλά και την έλλειψη υγιεινής που δεν συνάδει με τα σχετικά πρωτόκολλα της χώρας. Χαρακτηριστική είναι η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πως το εμπόριο κρέατος σκύλων συμβάλλει στην εξάπλωση της λύσσας και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης χολέρας.

Η κατανάλωση κρέατος σκύλων όμως δεν είναι παράνομη στην Κίνα. Και, παρόλο που το φεστιβάλ είναι σχετικά νέος θεσμός, το έθιμο αυτό χρονολογείται σχεδόν 400 χρόνια πίσω. Υπολογίζεται πως περίπου 10-20 εκατ. σκύλοι καταναλώνονται ετησίως στη χώρα, παρόλο που ολοένα και περισσότεροι φιλόζωοι, διάσημοι και νέοι Κινέζοι μιλούν δημόσια ενάντια στην κατανάλωση κρέατος σκύλων.

Η τοπική κυβέρνηση της Γιουλίν δηλώνει αδύναμη να σταματήσει το φεστιβάλ, καθώς όπως λέει αυτό δεν υφίσταται ως «επίσημο γεγονός». Την ίδια ώρα, έρευνα του 2017 έδειξε ότι τα τρία τέταρτα των κατοίκων της πόλης δεν καταναλώνουν τακτικά κρέας σκύλου, παρά τις προσπάθειες των εμπόρων να προωθήσουν το προϊόν τους. Παράλληλα, έρευνα του 2016 ανέφερε πως το 64% των Κινέζων πολιτών επιθυμούν το κλείσιμο της αγοράς της Γιουλίν και πως το 69.5% δεν έχουν καταναλώσει ποτέ κρέας σκύλου. Ήδη, τον περασμένο Απρίλιο, δύο κινεζικές πόλεις, οι Shenzhen και Zhuhai, απαγόρευσαν το εμπόριο κρέατος γάτας και σκύλων. Δεν μένει παρά και η Γιουλίν να ακολουθήσει το παράδειγμά τους.

Βίντεο: Προσοχή σκληρές εικόνες

On-the-ground footage of Yulin 2020

It’s business as usual, in fact it looks busier than ever

Video CR: The Animal Hope & Wellness Foundation has a team on the ground: https://t.co/DD8TlYR3dM pic.twitter.com/meZbxFL7Z3

— Nomaly (@OnlyNomaly) June 20, 2020