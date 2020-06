Βρετανία: Επιθέσεις με μαχαίρι στο Ρέντινγκ – Πληροφορίες για τρεις νεκρούς, μία σύλληψη

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία καθώς σημειώθηκαν επιθέσεις με μαχαίρι στο Ρέντινγκ, ενώ εκφράζονται φόβοι για τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπως μεταδίδει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης Telegraph, το οποίο αναφέρει ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άντρα.

Up by former #Reading Prison #rdguk #rdg #forburygardens pic.twitter.com/nsEjjjuD7R

— Ollie Sirrell (@OllieSirrellLDR) June 20, 2020