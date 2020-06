Θερμοκρασία-ρεκόρ στην Αρκτική: Στους 38 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος σε πόλη της Σιβηρίας

Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στην Αρκτική καταγράφηκε θερμοκρασία – ρεκόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου εκτοξεύτηκε, σε πόλη της Σιβηρίας, ο υδράργυρος το Σάββατο.

Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε το 1885. «H πόλη Βερκχογιάνσκ, στην ανατολική Σιβηρία, είναι γνωστή για τους εξαιρετικά ψυχρούς χειμώνες της. Ο υδράργυρος εκτιμάται ότι έφτασε τους 38 βαθμούς», σχολίασε στο Τwitter ο μετεωρολόγος Μίκα Ραντανέν.

Verhojansk, a Russian town in East Siberia known for its exceptionally cold winters, just broke its all-time heat record with a whopping 38.0°C (100.4°F)! Records kept since 1885.#ArcticHeatwave pic.twitter.com/P6tbJ4DbKd

— Mika Rantanen (@mikarantane) June 20, 2020