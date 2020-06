Θύελλα για τις αποκαλύψεις του παρακράτους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Πολιτική θύελλα προκάλεσε η αποκάλυψη από την εφημερίδα Παραπολιτικά των σκοτεινών διαδρομών ενός κυκλώματος διαφθοράς στην ΕΛΑΣ, η εξιχνίαση του οποίου, ωστόσο, «σκόνταψε» πάνω στο ζεύγος Καμμένου.

Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση και να απαντήσει σε ερωτήματα όπως «τι έκανε; Γιατί αδράνησε; Ήταν τέτοια η ισχύς του συγκυβερνήτη του και της συζύγου του ώστε τους έκανε πλάτες;».Θέση πήρε και το Κίνημα Αλλαγής κάνοντας λόγο για αποκαλύψεις που «αναδεικνύουν περίτρανα τις παρακρατικές, βαθιά καθεστωτικές και επικίνδυνες για τους θεσμούς πρακτικές και λογικές, που αναπτύσσονταν μέσα στην διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» καλώντας δια του εκπροσώπου του κόμματος Παύλου Χρηστίδη τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί με σαφήνεια.

Από την πλευρά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διαβεβαίωσε ότι «η ΕΛΑΣ θα αποβάλλει όλους εκείνους οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι» σημειώνοντας ότι η ηγεσία της αστυνομίας, φυσική και πολιτική, είναι «σε επαφή και συνεννόηση με την εισαγγελία, ούτως ώστε να της δοθούν υπεύθυνα από την πλευρά της, εκείνοι που φέρονται ως ύποπτοι, και στη συνέχεια με ακριβοδίκαιο τρόπο να προβεί σε ενέργειες πάρα πολύ σύντομα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που σχολίασε σε δική του ανακοίνωση ήταν ότι ήταν η δική του κυβέρνηση που ανέδειξε το σκάνδαλο χωρίς να δίνει καμία απάντηση επί της ουσίας αρκούμενος στο ότι η παρουσία των στοιχείων είναι «αποσπασματική»

Κανονικό παρακράτος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Έστηναν δουλειές και παρακολουθήσεις

Οι διάλογοι που έφεραν στο φως τα «Παραπολιτικά» προκαλούν σοκ.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα της ΕΥΠ επί ημερών της διακυβέρνησης Τσίπρα, η οποία διεξήχθη με σκοπό τη διαλεύκανση του κυκλώματος αποτελούμενου από δικηγόρους, πολίτες, εν ενεργεία και απόστρατους αξιωματικούς, οι νόμιμες επισυνδέσεις (παρακολουθήσεις) με τζίρο ένα εκατομμύριο ευρώ το μήνα, «έπεσαν πάνω» σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο «Παρακράτος», αφού στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις καταγράφεται να συνομιλεί, αλλά και μνημονεύεται επαναλαμβανόμενα το ζεύγος Καμμένου.

Οικογενειακοί δεσμοί

Μάλιστα, η σύζυγος του πρώην υπουργού Άμυνας, Έλενα Τζούλη εμφανίζεται στο υλικό της έρευνας, να συνομιλεί συνεχώς με ένα πρόσωπο – κλειδί στην υπόθεση, τον δολοφονηθέντα αξιωματικό της ΕΛΑΣ, Χρήστο Παπαχρήστου, καθώς ήταν και κουμπάρος της.

Ο δολοφονηθείς Παπαχρήστος εμφανίζεται στην έρευνα της ΕΥΠ, σε μια ειδική ενότητα υπό τον τίτλο «Απόστρατοι και εν ενεργεία Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που φέρεται να αναπτύσσουν παράνομη δραστηριότητα», ενώ το όνομά του περιλαμβάνεται και σε σχεδιάγραμμα που δείχνει τις διασυνδέσεις με το φερόμενο ως «κύκλωμα διαφθοράς».

Στις πυκνές τηλεφωνικές επικοινωνίες, ωστόσο, των δύο κουμπάρων αναφέρονται, μεταξύ άλλων, «ρουσφέτια» και διευθετήσεις που ζητούσε ο θανών (πχ. κυλικεία σε νοσοκομεία), πληροφορίες για «δουλειές» που είχε αναλάβει η εταιρία security που απασχολούνταν («Πήραμε όλα τα αεροδρόμια της Fraport», «πήραμε απευθείας το τέμενος που θα γίνει στο Βοτανικό» και τα hot spots), αλλά και οι… απόψεις του για το κυβερνητικό σχήμα, στο οποίο επιθυμούσε μια συνολική και αναβαθμισμένη εποπτεία του κ. Καμμένου σε ζητήματα Εθνικής Ασφάλειας και Τάξης της χώρας.

«Να βάλει και την ΕΥΠ από κάτω»

«Κάποια στιγμή εγώ του είπα του Πάνου να ζητήσει από τον πρόεδρο Τσίπρα) να γίνει αντιπρόεδρος και να πάρει ό,τι έχει σχέση με την Τάξη. με τη δημόσια και την κρατική ασφάλεια σαν ομπρέλα από πάνω. να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις στο Λιμενικό, στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομία» εξηγούσε ο θανών στην κυρία Τζούλη, προσθέτοντας για το δυνητικό ρόλο του Πάνου Καμμένου: «Ας είναι supervisor αντιπρόεδρος για όλα τα θέματα, και την Ασφάλεια και την Τάξη και την Εθνική Ασφάλεια και την Κρατική Ασφάλεια. Να βάλει και την ΕΥΠ από κάτω. θα είναι πολύ σημαντικό»

Καμμένος καλεί Παπαχρήστου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο υλικό της έρευνας περιλαμβάνονται ακόμη συνομιλίες του ίδιου του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον Παπαχρήστου, όπως ο παρακάτω διάλογος:

«Ελα, Ελενάκι μου».

-0 Πάνος είμαι. ρε.

«Ελα, Πάνο μου».

-Είσαι σπίτι;

«Τι γίνεται;»

-Εχεις δουλειά; θέλω να έρθεις λίγο από εδώ.

«Σπίτι είσαι.»

-Ναι. Εχεις κανέναν Μπερτάνο; Τον ξέρεις, έναν

αστυνομικό διευθυντή;

«Οχι δεν τον ξέρω καθόλου».

-Έρχεσαι λίγο να πάμε σε μια δουλειά οι δυο μας;»

-«Όπου θέλεις έρχομαι».

Η ίδια άνεση, με την οποία ο Παπαχρήστος μιλούσε επί παντός επιστητού με το ζεύγος Καμμένου καταγράφεται και σε συνομιλίες του προς τρίτους, όπως όταν ο δολοφονηθείς Παπαχρήστος αναφέρει: «Είμαι στο σπίτι του Πάνου του Καμμένου στη Βουλιαγμένη για ένα θεματάκι, θα μιλήσουμε με… γιατί δεν θα ανέβω σήμερα, θα μείνω κάτω»



.

Συλλήψεις δια… τηλεφώνου

Στο 70σελιδο υπόμνημα της ΕΥΠ για την έρευνα συμπεριλαμβάνεται και η απόπειρα σύλληψης του εκδότη της εφημερίδας «Παραπολιτικά», Γιάννη Κουρτάκη και του γενικού Διευθυντή του Ομίλου, δημοσιογράφου, Παναγιώτη Τζένου, με την σύζυγο του Πάνου Καμμένου, Έλενα Τζούλη να φέρεται να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη των δύο ανδρών, τηλεφωνώντας προσωπικά σε ανώτατους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν τον Ιανουάριο του 2017 κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εκβιαστών εισβάλλει στα γραφεία της εφημερίδας, αναζητώντας τα δύο στελέχη:

Ο διάλογος της συζύγου του Πάνου Καμμένου με τον τότε υποδιευθυντή του τμήματος Δίωξης Εκβάστων Γιώργο Γκρίζη είναι χαρακτηριστικός:

– Κύριε Γκρίζη, Έλενα Καμμένου!

– Έχουμε κανένα νέο;

– Στον 7ο όροφο είναι…

– Κάντε γρήγορα, θα φύγει αυτός!

Η «αγωνία» της κυρία Τζούλη για τη σύλληψη διαχέεται οριζόντια και στους αξιωματικούς που εκτελούν την επιχείρηση, όπως φαίνεται από τον παρακάτω διάλογο:

Ο Γιώργος Γκρίζης συνομιλεί με το Χρήστο Παπαζαφείρη (Αττικάρχη ΕΛΑΣ):

Γ: Παρακαλώ.

Χ: Γιώργ,ο ο Διοικητής είμαι. Μίλα με τον Πράπα για κάτι που του είπα… Ιάσωνος στον 7ο όροφο είναι αυτός. Σας το είπε εκεί η δικηγόρος;

Γ: Στον 7ο.

Χ: Στείλε παιδιά. Ο Πράπας πρέπει να έχει ήδη. Του έχουν πει από το πρωί να βάλει.

Γ:Ωραία.

Χ: Για συζήτα μαζί τώρα γιατί πρέπει να στείλεις πριν τελειώσει η άλλη για να τον εντοπίσουν και όταν τελειώσει τον βουτάνε. Κοίτα μη δε τον βουτήξουν, τη γ@μής@με.

Γ: Ωραία κύριε Διοικητά.

Χ: Κράτησέ το όμως στα στεγανά.

Χ: Γιατί άμα δε τον πιάσουμε τη γ@μησες κι εσύ κι εγώ. Ακουσες τι σου είπα;

Γ: Ωραία οπότε θα συνεννοηθούμε με τον

Χ: Κοίτα να δεις τι λέει η μήνυση και να μου πεις τι λέει η μήνυση μετά; Τι λέει περίπου; Καταθέτει τίποτα υπόμνημα; Τι έχει καταθέσει;

Γ: Υπόμνημα είναι.

Χ: Για εκβιασμό;

Γ: Πιο πολύ Βγαίνει συκοφαντική δυσφήμηση από ό,τι πρόλαβα να ρίξω μια ματιά.

Χ: Γιατί το έφερε στο Εκβιαστών;

Γ: Ήταν επιθυμία να έρθει εδώ πέρα γιατί ήταν δυσαρεστημένοι την άλλη φορά με την Κρατική.

Χ: Α, εντάξει.

Γ: Και μου λέει εδώ πέρα ότι πρέπει να μείνει πάρα πολύ κλειστό, καταλαβαίνεις γιατί, μας πήρε και μας σήκωσε.

Χ: Καλά πάρε τον Πράπα. Του είπα να το πει σε τρία άτομα να βάλει εκεί τρία άτομα μόνο κλειστά. Αυτό του είπα κι εγώ.

Γ: Ωραία. Έχει βάλει δηλαδή, έτσι;

Χ: Γιατί νόμιζα θα έρθει στην Κρατική η μαλάκω να πούμε, αλλά εντάξει, πες του να μην το ξέρει κανένας, πες μου σε ποια άτομα το είπες, γιατί άμα γίνει κάτι αυτούς θα γαμήσω μετά.

Γ: OK διοικητά. Τώρα εγώ θα στείλω δικά μου άτομα εννοείται.

Χ: Ναι δικά σου. Πάρε όμως τον Πράπα συζήτα να ξέρουμε σε ποιον το είπε. Γιατί του είπα να βρει τρία άτομα. Έχουν τίποτα αυτοί; Και πες του stop μην ασχολείσαι, γιατί αν μάθει τίποτα θα την πληρώσει ο Πράπας πες του μετά.

Γ: Βέβαια OK διοικητά. Ακόμα δεν έχει φύγει η κυρία είμαι ακόμα σε αυτή τη φάση. Μόλις φύγει…

Χ: Να διώξετε άτομα όμως από τώρα, να πάνε εκεί να τον έχουν stand by.

Γ: ΟΚ, τον παίρνουμε και μιλάω τώρα επιτόπου.

Παρακολουθώντας τον Γιάννη Κουρτάκη

Στις συνομιλίες μεταξύ των Αξιωματικών της ΕΛΑΣ (Γιώργος Γκρίζης και Θανάσης Πράπας) καταγράφεται και η φυσική παρακολούθηση του εκδότη, Γιάννη Κουρτάκη:

θ: Έλα Γιώργο. Ήταν η Τζούλη μέσα;

Γ: Ναι.

θ: Έκανε μήνυση γι’ αυτόν με τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ.

Γ: Ναι, αλλά μη… πρόσεξε, πάμε άπατοι.

θ: Στείλαμε το πρωί, κάναμε εξακρίβωση, θα σου δώσω εγώ κάποια στοιχεία άτυπα, με το σπίτι, με τα αυτοκίνητα… δεν έχουμε δει καμία κίνηση ατόμου, αλλά πήγαμε στη διεύθυνση κατοικίας… θα σ’ τα πω τώρα, θα σ’ τα ανεβάσω πάνω μ’ ένα χαρτί, να τα έχεις κι εσύ.

Γ: Ωραία, εσύ δεν είχες βάλει τίποτα άτομα πουθενά;

θ: Είχα βάλει, ήρθε μέσα για μεσημέρι τώρα το μεσημέρι θα ξαναβγεί πάλι έξω.

Γ: θα βάλω κ εγώ άτομα, αλλά μου είπε ο διοικητής ότι είχε βάλει άτομα και τον είχατε από κοντά.

θ: Είχα βάλει, δεν έχουμε δει κίνηση, απλά είδαμε το σπίτι είδαμε, το αυτοκίνητο δεν είδαμε τίποτα.

Γ: Ωραία στείλε ό,τι έχεις και ξαναμιλάμε.

O «πανόπτης οφθαλμός» Τσίπρας

Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις τόσο για το πολυπλόκαμο, φερόμενο ως «κύκλωμα διαφοράς», όσο και για τις ποικίλες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του ζεύγους Καμμένου με τον Παπαχρήστου περιγράφονται αναλυτικά στις 70 σελίδες του υπομνήματος της ΕΥΠ, η οποία και παρήγγειλε την έρευνα, με επικεφαλής τον Γιάννη Ρουμπάτη, του οποίου την θέση υπέσκαπτε κατά καιρούς ο Πάνος Καμμένος, παρότι ο κ. Ρουμπάτης υπήρξε προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, το σχετικό ερευνητικό υλικό παραδόθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Δεκέμβριο του 2016, δηλαδή επί διακυβέρνησης Τσίπρα, αρχικά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου και στη συνέχεια στην Εισαγγελία Διαφθοράς, με αναπάντητο να παραμένει μέχρι τώρα το ερώτημα «αφού ο πρώην Πρωθυπουργός είχε στα χέρια του τη συγκεκριμένη δικογραφία, όπως και κάθε έρευνα της ΕΥΠ, γιατί δεν προχώρησε;».

Στα ερωτήματα που εγείρουν ακόμα οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις είναι ο «συνδετικός κρίκος της επίσημης εξουσίας με τον παρακρατικό μηχανισμό», ο οποίος φαίνεται πως είχε απλωθεί στην ΕΛ.ΑΣ.

ΝΔ: Ο Τσίπρας να πάρει τώρα θέση για τη λειτουργία του παρακράτους επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας η οποία σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «από τις αποκαλύψεις προκύπτει ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ήταν σε γνώση της δράσης του παρακράτους, ύστερα από ενημέρωση του τότε αρχηγού της ΕΥΠ» και καλεί τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρει θέση και να απαντήσει σε ερωτήματα όπως «τι έκανε; Γιατί αδράνησε; Ήταν τέτοια η ισχύς του συγκυβερνήτη του και της συζύγου του ώστε τους έκανε πλάτες;».

Η ανακοίνωση της ΝΔ έχει ως εξής:

«Τα όσα ανατριχιαστικά αποκαλύπτονται σήμερα από την εφημερίδα “Παραπολιτικά” δείχνουν ότι το παρακράτος που λειτουργούσε επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν είχε μόνο ένα πλοκάμι, αυτό του παραδικαστικού, αλλά πολλά.

Οι εντολές προς την Αστυνομία από τη σύζυγο του τότε Υπουργού Άμυνας, για τη σύλληψη δύο δημοσιογράφων, του Γιάννη Κουρτάκη και του Παναγιώτη Τζένου, η φυσική παρακολούθησή τους και όσα απίστευτα έχουν καταγραφεί, παραπέμπουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα κι όχι σε ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Από τις αποκαλύψεις προκύπτει ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ήταν σε γνώση της δράσης του παρακράτους, ύστερα από ενημέρωση του τότε αρχηγού της ΕΥΠ.

Τι έκανε; Γιατί αδράνησε; Ήταν τέτοια η ισχύς του συγκυβερνήτη του και της συζύγου του ώστε τους έκανε πλάτες;

Σε κάθε περίπτωση καλείται τώρα να πάρει θέση».

Κίνημα Αλλαγής: Η Δικαιοσύνη να προχωρήσει στην πλήρη απόδοση των ευθυνών

Με αφορμή τις αποκαλύψεις ο Παύλος Χρηστίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, δήλωσε:

Οι σημερινές αποκαλύψεις αναδεικνύουν περίτρανα τις παρακρατικές, βαθιά καθεστωτικές και επικίνδυνες για τους θεσμούς πρακτικές και λογικές, που αναπτύσσονταν μέσα στην διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές που οδήγησαν στη δημιουργία του άθλιου παραδικαστικού κυκλώματος, με τον ακροδεξιό συγκυβερνήτη και την καραμανλική δεξιά.

Ο κ. Τσιπρας που ομολογεί ότι γνώριζε την υπόθεση, οφείλει να τοποθετηθεί με σαφήνεια γιατί και μετά από όλα αυτά συνέχισε να συγκυβερνά με τον κ. Καμένο.

Η Δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει στην πλήρη απόδοση των ευθυνών.

ΣΥΡΙΖΑ: Πάει πολύ να εγκαλούν εμάς που αναδείξαμε το σκάνδαλο

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «αποσπασματική» παρουσίαση της υπόθεσης και υποστηρίζει ότι «πάει πολύ, λοιπόν, σήμερα η εν λόγω εφημερίδα και πολύ περισσότερο η ΝΔ να εγκαλούν αυτούς που ανέδειξαν το σκάνδαλο».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

Η εφημερίδα “Παραπολιτικά” παρουσιάζει σήμερα επιλεκτικά στοιχεία από τη δικογραφία μιας υπόθεσης εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που έφτασε στη δικαιοσύνη χάρη στην αποφασιστικότητα που επέδειξε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο.

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΥΠ προχώρησε την έρευνα σε βάθος και εξάρθρωσε ένα σύστημα, που αν είχε κάποιες πολιτικές διασυνδέσεις, αυτές δεν είχαν καμία σχέση με την Αριστερά. Ήταν ένα παρακράτος που είχε στηθεί από τη Δεξιά με πλοκάμια μέσα στην αστυνομία, ακόμη και σε δικαστικούς.

Ο τότε Πρωθυπουργός μόλις ενημερώθηκε από τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, έδωσε σαφή εντολή η έρευνα να πάει μέχρι τέλους, χωρίς να παραβλέψει κανέναν, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, και ο φάκελος να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Πράγμα το οποίο και έγινε, για αυτό άλλωστε και υπάρχει σήμερα το εν λόγω υλικό από τη δικογραφία της υπόθεσης, το οποίο όμως αποσπασματικά και διαστρεβλωμένα παρουσιάζει η εφημερίδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του τόλμησε τότε κάτι που δεν το είχε τολμήσει καμία κυβέρνηση στο παρελθόν. Ακριβώς επειδή δεν είχε δεσμεύσεις και δεν την κρατούσε κανένας.

Πάει πολύ, λοιπόν, σήμερα η εν λόγω εφημερίδα και πολύ περισσότερο η ΝΔ να εγκαλούν αυτούς που ανέδειξαν το σκάνδαλο. Όσο και να το προσπαθούν, είναι αδύνατο να μετατρέψουν το άσπρο σε μαύρο.

Χρυσοχοϊδής: Υπάρχουν υπόλογοι που πρέπει να δώσουν εξηγήσεις

«Αδιανόητα» χαρακτήρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τα όσα αποκαλύπτονται από τα Παραπολιτικά κάνοντας λόγο για «ανήκουστες πράξεις πολιτικών, πολιτών, αλλά και ταυτόχρονα ανώτερων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης διαβεβαιώνει, επίσης, ότι «η ΕΛΑΣ θα αποβάλλει όλους εκείνους οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι» σημειώνοντας ότι η ηγεσία της αστυνομίας, φυσική και πολιτική, είναι «σε επαφή και συνεννόηση με την εισαγγελία, ούτως ώστε να της δοθούν υπεύθυνα από την πλευρά της, εκείνοι που φέρονται ως ύποπτοι, και στη συνέχεια με ακριβοδίκαιο τρόπο να προβεί σε ενέργειες πάρα πολύ σύντομα».

Η δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχει ως εξής:

Θέλω με την ευκαιρία αυτή και με αφορμή δημοσιεύματα και απομαγνητοφωνημένα κείμενα, στον κεντρικό τύπο να πω ότι είναι αδιανόητα αυτά τα οποία γράφονται και αφορούν στη λειτουργία ενός παρακράτους εδώ και αρκετά χρόνια πριν την ανάληψη της εξουσίας από τη σημερινή κυβέρνηση. Ενός παρακράτους που περιλαμβάνει ανήκουστες πράξεις πολιτικών, πολιτών, αλλά και ταυτόχρονα ανώτερων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Θέλω να σας πω ότι για αυτές τις πράξεις υπάρχουν υπόλογοι που πρέπει να δώσουν εξηγήσεις.

Σε ότι αφορά στην αστυνομία, η ΕΛ.ΑΣ είναι ένα σώμα που υπερασπίζεται τη Δημοκρατία, λειτουργεί στο πλαίσιο του Συντάγματος και σε καμία περίπτωση δεν είναι διατεθειμένη να ανέχεται να λειτουργεί, εντός της, παρακράτος. Η ΕΛ.ΑΣ θα αποβάλλει όλους εκείνους οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι και συνεχίζουν να εννοούν ότι μπορούν να συμμετέχουν σε κυκλώματα διαφθοράς και ανομίας. Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και η πολιτική ηγεσία είναι σε επαφή και συνεννόηση με την εισαγγελία, ούτως ώστε να της δοθούν υπεύθυνα από την πλευρά της, εκείνοι που φέρονται ως ύποπτοι, και στη συνέχεια με ακριβοδίκαιο τρόπο να προβεί σε ενέργειες πάρα πολύ σύντομα.

Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν νοείται να έχει σχέση με παρακράτος. Αυτή η κυβέρνηση αγωνίζεται για την βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών, επιμένει στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε να καταπολεμάται η διαφθορά. Να είστε βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν δράσεις της αστυνομίας που στην πράξη θα εξαρθρώσουν κυκλώματα που αφορούν τη διαφθορά, αλλά και το οργανωμένο έγκλημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με μαχαίρι στο Ρέντινγκ: Τρεις νεκροί – Δράστης ένας 25χρονος Λίβυος

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τρίτη

Εμπρηστικός ο Τραμπ στην πρώτη προεκλογική συγκέντρωση – Kung flu ο κορωνοϊός, «φρενάρετε» τα τεστ



Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thetimes.gr