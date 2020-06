Τρόμος στο Ρέντινγκ: Τρεις νεκροί από επίθεση με μαχαίρι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά χθες όταν ένας άνδρας άρχισε να μαχαιρώνει κόσμο που βρισκόταν σε ένα πάρκο στην νότια βρετανική πόλη Ρέντινγκ, με την αστυνομία να δηλώνει ότι δεν μεταχειρίζεται προς το παρόν το περιστατικό ως τρομοκρατικό.

«Το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως τρομοκρατικό, ωστόσο οι αξιωματικοί αφήνουν ανοιχτά τα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα για το συμβάν και οι έρευνες υποστηρίζονται από συναδέλφους της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας», δήλωσε ο αρχηγός διευθυντής, Ιαν Χάντερ.

Breaking: Police arrested a 25-year-old Libyan national after three killed and multiple injured in a stabbing attack during a Black Lives Matter protest in Reading, UK. Police officials report the incident is not currently being investigated as terrorism. #BREAKING #BreakingNews pic.twitter.com/RgLQSNbJLc — Global Intelligence Solutions Ltd (UK) (@GIS_Breaking) June 21, 2020

Νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News είχε μεταδώσει ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει το συμβάν ως σχετιζόμενο με τρομοκρατία.

Ένας 25χρονος άνδρας από το Ρέντινγκ, με καταγωγή από τη Λιβύη, συνελήφθη στο σημείο και κρατείται ως ύποπτος δολοφονίας.

Ο επικεφαλής της τοπικής δημοτικής αρχής δήλωσε ότι υπάρχουν θύματα, χωρίς να αναφέρει αριθμό. Η υπηρεσία ασθενοφόρων τόνισε ότι περιθάλπει «αριθμό» θυμάτων, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην εφημερίδα Mirror είπε ότι ο δράστης με το μαχαίρι «φώναζε ακατανόητες λέξεις» πριν μαχαιρώσει ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο πάρκο σε ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ στο Ρέντινγκ, περίπου 65 χλμ. δυτικά του Λονδίνου.

Counter-terrorism police storm a flat after a frenzied stabbing spree by a ‘Libyan’ man, 25, on men drinking in a Reading park left three dead and another three seriously injured, before attacker was rugby-tackled by a policeman. Paramedics and investigators at the scene. pic.twitter.com/Ib7IS6NHQF — Lilian Chan (@bestgug) June 21, 2020

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο BBC, ο Λόρενς Γουόρτ, είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε όταν ένας άντρας ξαφνικά στράφηκε προς μια παρέα περίπου οκτώ έως 10 φίλων και άρχισε να τους μαχαιρώνει, «οπότε οι πρώτοι τρεις που χτύπησε εντελώς ξαφνικά, τους χτύπησε πολύ σοβαρά».

Ο Γουόρτ ανέφερε ότι ο επιτιθέμενος κάρφωσε το βλέμμα του σε αυτόν και στο άτομο που ήταν μαζί του και ο δράστης άρχισε να έρχεται κατά πάνω τους, αλλά εκείνοι τράπηκαν σε φυγή, οπότε ο άνδρας γύρισε πίσω για να επιτεθεί σε άλλους. Όταν όλοι άρχισαν να τρέχουν για να φύγουν από το σημείο, ο δράστης έτρεξε φεύγοντας από το πάρκο, τόνισε ο Γουόρτ.

Ενώ περιέγραψε έναν μόνο επιτιθέμενο, δεν είναι ακόμη σαφές αν ήταν το μόνο άτομο που συμμετείχε στις επιθέσεις με μαχαίρι.

«Οι σκέψεις μου είναι σε όλους εκείνους που επηρεάστηκαν από το φρικτό περιστατικό στο Ρέντινγκ και εκφράζω τις ευχαριστίες μου στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο σκηνή», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε tweet του.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 20, 2020

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ δήλωσε έντονα ανήσυχη στο άκουσμα της είδησης για το συμβάν.

Deeply concerned to hear reports of an incident in Reading. My thoughts are with everyone involved, including police and emergency responders at the scene. — Priti Patel (@pritipatel) June 20, 2020

«Βαθιά σοκαριστικό»

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει τραυματιοφορείς να σπεύδουν στο σημείο και τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να αιμορραγούν και να βρίσκονται στο έδαφος, σε ένα πάρκο.

Breaking: Multiple white BLM protesters Stabbed at a BLM Protest in Reading. How much you want to bet the BBC stay clear from this story? #DefundTheBBC @DefundBBC #DefundBBC #Readings#ReadingsStabbing#news#Breakingnews

Reading stabbing video pic.twitter.com/IlJxvsU9ZO — SonnyUK (@UK_Sonny) June 20, 2020

Ο Ματ Ρόντα, βουλευτής που εκπροσωπεί το Ρέντινγκ δήλωσε ότι το πάρκο, που βρίσκεται σε μια ιστορική περιοχή της πόλης, είναι συνήθως γεμάτο από κόσμο τα βράδια του Σαββάτου.

«Το πάρκο χρησιμοποιείται από ανθρώπους που κάθονται και συναντιούνται με φίλους και προφανώς τη στιγμή εκείνη κόσμος ήταν εκεί, κρατώντας κοινωνικές αποστάσεις, κουβεντιάζοντας με φίλους», δήλωσε ο Ρόντα στο Sky News.

«Αυτό το περιστατικό συνέβη σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οπότε είναι πραγματικά πολύ σοκαριστικό για τους ντόπιους».

Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί λόγω κοροναϊού, με χώρους όπως οι παμπ να είναι κλειστοί, έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους στη Βρετανία να συγκεντρώνονται σε πάρκα τα βράδια για συναντήσεις με φίλους.

Ο επικεφαλής του τοπικού δημοτικού συμβουλίου του Ρέντινγκ, Τζέισον Μπροκ, τόνισε ότι οι σκέψεις του είναι «με τις οικογένειες όλων εκείνων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν».

Η επίθεση συνέβη στο σημείο που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα χθες μια αντιρατσιστική διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter, αλλά η αστυνομία τόνισε ότι η επίθεση δεν φαίνεται να συνδέεται με τη διαδήλωση.

Ένας υποστηρικτής του Black Lives Matter ανέφερε στο Facebook ότι η επίθεση έγινε λίγες ώρες μετά το τέλος της διαδήλωσης και τα άτομα που παρευρέθηκαν σε αυτή δεν τραυματίστηκαν.

Σχεδόν 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν το 2017 σε τέσσερις επιθέσεις στη Βρετανία που οι αρχές έκριναν ότι σχετίζονται με τρομοκρατία, με την πιο θανατηφόρα από αυτές να σημειώθηκε στο τέλος μιας συναυλίας της αμερικανίδας τραγουδίστριας Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ.

