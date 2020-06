Απειλές Τραμπ πριν από την ομιλία στην Οκλαχόμα: Ο Μπόλτον θα πληρώσει βαρύ τίμημα, θα πέσουν βόμβες πάνω του

Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στο Ρεπουμπλικανικό επιτελείο έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις του εκρηκτικού βιβλίου του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω δημοσκοπικής κατρακύλας, προχωρά στην πρώτη του μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στην Τάλσα της Οκλαχόμα.

Η εκκίνηση των συγκεντρώσεων σημειώνεται μετά την απογοήτευση του κόσμου για τη διαχείριση της πανδημίας και ύστερα από το εκρηκτικό σκηνικό που ακολούθησε της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, με το «καλημέρα» των συγκεντρώσεων εξαπέλυσε απειλές λέγοντας ότι θα αναλάβει δράση απέναντι σε «ρεμάλια και πλιατσικολόγους» εάν προκαλέσουν ταραχές. Δεν άφησε, όπως άλλωστε αναμενόταν, εκτός του κάδρου των απειλών και τον Μπόλτον: «Πρέπει να πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα γι αυτό, όπως (πλήρωσαν) άλλοι πριν από αυτόν. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά. Αρέσκεται να ρίχνει βόμβες σε ανθρώπους και να τους σκοτώνει. Τώρα, βόμβες θα πέσουν πάνω του», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Έχει σημασία που η συγκέντρωση στην Οκλαχόμα συμβαίνει αφότου δικαστής αρνήθηκε να εμποδίσει την κυκλοφορία του εκρηκτικού βιβλίου του Τζον Μπόλτον, απαγόρευση που ζητούσε η κυβέρνηση του προέδρου.

«Ο Τζον Μπόλτον εξέθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και εξέθεσε τη χώρα του σε κίνδυνο και τον ίδιο σε αστική (και ενδεχομένως ποινική) ευθύνη. Ωστόσο η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αποδείξει ότι μια απαγόρευση μπορεί να αποτρέψει ανεπανόρθωτες ζημιές. Το αίτημά της συνεπώς απορρίφθηκε», υπογράμμισε ο δικαστής Ρόις Λάμπερθ, στην απόφασή του.

Το βιβλίο του Μπόλτον με τίτλο “The Room Where It Happened” αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη, ενώ ήδη έχει προκαλέσει ισχυρό κύμα αναταράξεων.

Ενδιαφέρον έχει το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για τις αποκαλύψεις του πρώην συμβούλου του…

Δήλωσε, συγκεκριμένα, ότι ο Μπόλτον θα πληρώσει βαρύ τίμημα γιατί παραβίασε τον νόμο, με την έκδοση του βιβλίου του, ενός βιτριολικού βιβλίου που τσακίζει τον πρόεδρο μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ο Μπόλτον παραβίασε τον νόμο, καταγγέλθηκε και κατηγορήθηκε γιατί το έκανε. Πρέπει να πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα γι αυτό, όπως (πλήρωσαν) άλλοι πριν από αυτόν. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά!!!. Αρέσκεται να ρίχνει βόμβες σε ανθρώπους και να τους σκοτώνει. Τώρα, βόμβες θα πέσουν πάνω του!», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω Twitter.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε κάποια παρηγοριά στην επίπληξη του δικαστή προς τον Μπόλτον.

«ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ κατά του Μπόλτον. Προφανώς, με το βιβλίο που έχει ήδη δοθεί και διαρρεύσει σε πολλούς ανθρώπους και στα μέσα ενημέρωσης», σημείωσε, ερμηνεύοντας, για ακόμη μια φορά, με δικό του τρόπο τα γεγονότα.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster που εκδίδει το βιβλίο του Μπόλτον χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου.

«Είμαστε ευγνώμονες που το Δικαστήριο δικαίωσε τις ισχυρές προστασίες της Πρώτης Τροποποίησης κατά της λογοκρισίας και του προηγούμενου περιορισμού της έκδοσης», ανέφεραν σε ανακοίνωση.

