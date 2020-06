Μαίνεται ο «πόλεμος»: Το Twitter έκρυψε και άλλη ανάρτηση του Τραμπ

Η Twitter Inc τοποθέτησε προειδοποιητική σήμανση σε μια ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για λόγους παραβίασης της πολιτικής της εταιρείας κατά της καταχρηστικής συμπεριφοράς.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ μια ‘Αυτόνομη Ζώνη’ στην Ουάσινγκτον, καθόσον είμαι Εγώ ο Πρόεδρός σας. Αν προσπαθήσουν, θα αντιμετωπιστούν με σοβαρή δύναμη!» έγραψε σε μια ανάρτηση σήμερα ο μεγιστάνας πρόεδρος.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

