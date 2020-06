Oktabit: Αύξηση κύκλου εργασίων κατά 11% το 2019

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και το 2019 για την Oktabit, με την εταιρεία να παρουσιάζει κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα 73,73 εκατ. ευρώ, έναντι 66,18 εκατ. ευρώ το 2018 (+11%). Η Oktabit, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα όσον αφορά στη διανομή των προϊόντων τεχνολογίας, αξιοποίησε τις ευκαιρίες που προέκυψαν το 2019 από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κινήθηκαν στα επίπεδα των 2,8 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 1,8 εκατ. ευρώ (από 1,9 εκατ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη στα 1,32 εκατ. ευρώ (από 1,29 εκατ. ευρώ).

Κατά τη διάρκεια του 2019, η Oktabit προχώρησε σε μια σειρά από σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις, όπως το άνοιγμα του δεύτερου Dell Exclusive Store στο εμπορικό κέντρο «Mediterranean Cosmos», στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Επίσης, η Oktabit βραβεύτηκε για το 2019 από την Dell ως «Client Distributor of the Year» για 6η συνεχόμενη χρονιά. Ακόμη, έλαβε σημαντικές διακρίσεις ως μια σταθερά αναπτυσσόμενη ελληνική επιχείρηση, τόσο στα βραβεία «Diamonds of the Greek Economy 2019», όσο και στο πλαίσιο των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards», που διοργάνωσαν η Eurobank και η Grant Thornton.

Επιπλέον, με άξονα την ενίσχυση της παρουσίας στην Θεσσαλονίκη και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της, η Oktabit μετέφερε στις αρχές Ιουλίου 2019 την έδρα του υποκαταστήματός της από την Τεχνόπολη Πυλαίας στο κέντρο της πόλης (Λ. Καραμανλή 129-133). Οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν άμεση πρόσβαση στο κεντρικό σημείο της πόλης και οι πελάτες της τεχνικής υποστήριξης διευκολύνονται για την παράδοση των προϊόντων τους.

«Η αγορά της ψηφιακής τεχνολογίας συνέχισε και το 2019 την πορεία ανάκαμψής της. Η προετοιμασία των προηγούμενων ετών μας βοήθησε ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις πωλήσεις και τα μερίδιά μας. Οι συνεργάτες και οι πελάτες μας βρέθηκαν στο πλευρό μας, ενώ η επέκτασή μας σε νέους τομείς, όπως είναι το λογισμικό, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Ωστόσο, η πανδημία του νέου κορωνοϊού επέφερε ανατροπές και νέα δεδομένα, τα οποία, παράλληλα, δημιουργούν και νέες ευκαιρίες τις οποίες προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε», επεσήμανε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Oktabit.

«Το 2020 ξεκίνησε πολύ δυναμικά και η εκτίμηση ήταν πως η φετινή χρονιά θα είχε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η πανδημία του κορωνοϊού, όπως είναι προφανές, κλόνισε την πρόβλεψη. Η αντίδρασή μας ήταν άμεση, με πρώτο μέλημά μας να προστατεύσουμε την υγεία των εργαζομένων μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και αλλάζοντας το μοντέλο λειτουργίας, ώστε να μπορούμε να εργαζόμαστε από το σπίτι. Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν μπορούν να υπολογιστούν ακόμη. Ωστόσο, ο κλάδος των προϊόντων τεχνολογίας ανήκει σε εκείνες τις επιχειρηματικές κατηγορίες που αναμένεται να δείξουν, συγκριτικά, σχετική αντοχή στο σενάριο επιβράδυνσης ή και ύφεσης της οικονομίας», ανέφερε ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής της Oktabit.

Η Oktabit εστιάζει στην πελατοκεντρική της δομή, την υγιή οικονομική της βάση, το άρτια καταρτισμένο δυναμικό της, με βασικούς στόχους τη διεύρυνση της γκάμας των λύσεων και των προϊόντων που διαθέτει για επιχειρήσεις, αλλά και για καταναλωτές, αξιοποιώντας τη συνεργασία με τους περισσότερους από 50 κορυφαίους κατασκευαστές που εκπροσωπεί και υποστηρίζει στην ελληνική αγορά.

Η Oktabit δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1992, με έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, και εξειδικεύεται στη διανομή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Με 28 χρόνια δημιουργικής παρουσίας, η Oktabit συνδέει επιτυχημένα τις καινοτόμες IT λύσεις με την Ελληνική αγορά μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της.