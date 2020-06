StayAlert : Ο Μπόρις Τζόνσον υποστηρίζει τη χρήση μάσκας στα ψώνια

Με τη χώρα να έχει υποστεί ραγδαία δημοσιονομική επιδείνωση και τα κρούσματα του κοροναϊού να αγγίζουν καθημερινά περίπου τα 1.000, ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έκανε ανάρτηση στο twitter υπέρ της χρήσης μάσκας στα ψώνια.

Ειδικότερα, στον λογαριασμό του Γραφείου Πρωθυπουργού της Βρετανίας στο twitter αναρτήθηκε το μήνυμα που διακινεί και το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας υπέρ της χρήσης μάσκας.

«Πιο ασφαλή ψώνια με κάλυψη προσώπου» είναι το μήνυμα που συνοδεύει τη φωτογραφία ενός νέου άνδρα.

Η Ντάουνινγκ Στριτ επισημαίνει: «Θα πάτε για ψώνια σήμερα; Φορέστε μάσκα για να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους άλλους».

Το μήνυμα έχει ως hastag #StayAlert, που σημαίνει «παραμείνετε σε επιφυλακή».

Η Βρετανία βρίσκεται σε κίτρινο επίπεδο συναγερμού για την πανδημία, από την πορτοκαλί -υψηλότερο επίπεδο συναγερμού- που βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα.

Are you going shopping today?

Wear a face covering to protect yourself and others. #StayAlert

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) June 22, 2020