Συναγερμός από ΠΟΥ: Πλησιάζουμε τα 10 εκατ. κρούσματα – Φόβοι για δεύτερο κύμα και στην Ελλάδα

Σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη της άρσης των lockdown στις περισσότερες χώρες του πλανήτη, τα αποτελέσματά της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων προκαλούν συναγερμό, αφού ο κοροναϊός έχει αναζωπυρωθεί σε πολλές περιοχές. Πολλοί επιστήμονες κάνουν λόγο για ένα δεύτερο κύμα του ιού εν μέσω του καλοκαιριού, ενώ άλλοι μιλούν για έξαρση σε χώρες που προηγουμένως είχαν περάσει από τα «μαλακά».

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η διασπορά του Covid-19 όχι μόνο δεν έχει περιοριστεί, αλλά εξακολουθεί να επιταχύνεται με ακόμα ταχύτερο ρυθμό, εξαιτίας μεταλλάξεων στο γονιδίωμά του, που τον καθιστούν ακόμα πιο πολύ μολυσματικό. Τρανή απόδειξη, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, αποτελεί το γεγονός πως ένα ακόμη εκατομμύριο κρούσματα καταγράφηκε σε διάστημα μόλις οκτώ ημερών.

Μάλιστα, ο πλανήτης βαίνει ασταμάτητα προς τα 10 εκατομμύρια κρούσματα την επόμενη εβδομάδα και δύσκολα θα μπει φρένο στην πορεία αυτή του κοροναϊού, καθώς οι κυβερνήσεις είδαν τις καταστροφικές συνέπειες της καραντίνας στην οικονομία και διστάζουν να την επιβάλλουν εκ νέου.

Την ίδια ώρα, προβληματισμός υπάρχει και για την αναζωπύρωση των κρουσμάτων σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας. Ειδικά, στην Ξάνθη παρατηρείται κάτι σαν δεύτερο κύμα του ιού, ενώ αρκετά είναι τα κρούσματα και στη Ροδόπη και τη Θεσπρωτία.

Επιπλέον, σήμερα Πέμπτη, έπειτα από αρκετές μέρες χωρίς θύματα, σημειώθηκε ένας ακόμη θάνατος από τον κοροναϊό ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό στους 191 νεκρούς.

Περιστατικά με συνωστισμό κόσμου σε beach bar, νυχτερινά κέντρα, σε πλοία και στα ΜΜΜ προκαλούν περαιτέρω σε κυβέρνηση και λοιμωξιολόγους για τη χαλαρότητα που έχει δημιουργηθεί στους πολίτες, έπειτα από τους δύο «σκληρούς» μήνες της καραντίνας.

Παράλληλα, η χώρα μας «πολιορκείται» από τον κοροναϊό, καθώς έξαρση της πανδημίας παρατηρείται στους βόρειους γείτονές μας, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μακεδονία.

Εξάλλου, χώρες που αντιμετώπισαν υποδειγματικά τον κοροναϊό, όπως η Ελλάδα, την «πάτησαν» μετά την άρση του lockdown, καθώς η χαλάρωση των πολιτών οδήγησε σε νέες εστίες κρουσμάτων στη Νότια Κορέα, το Ισραήλ και τη Γερμανία.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Ελλάδα έχει ήδη ανοίξει χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα για τουρίστες και ετοιμάζεται να ανοίξει για ταξιδιώτες από όλον τον πλανήτη την 1η Ιουλίου.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων νέου κοροναϊού παγκοσμίως, που τώρα κυμαίνεται στα 9,3 εκατομμύρια, θα φθάσει τα 10 εκατομμύρια την επόμενη εβδομάδα.

«Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα αυτής της επιδημίας, λιγότερα από 10.000 κρούσματα είχαν καταγραφεί από τον ΠΟΥ. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, σχεδόν 4 εκατομμύρια κρούσματα έχουν καταγραφεί. Αναμένουμε να φθάσουν στο σύνολο τα 10 εκατομμύρια την επόμενη εβδομάδα», είπε ο αξιωματούχος.

