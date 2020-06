Οδηγός λεωφορείου έκλεισε την κυκλοφορία για να βοηθήσει άτομο με αναπηρία

Επί ώρα προσπαθούσε να περάσει την λεωφόρο ένας άνδρας με αναπηρία, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνει, μιας και κανείς δεν τον βοηθούσε.

Κι ενώ ο άνδρας με αναπηρία είχε απηυδήσει και καθόταν στη μέση του δρόμου, τότε σαν από μηχανής θεός εμφανίστηκε ένας οδηγός λεωφορείου για να τον βοηθήσει.

Κι όμως ο οδηγό όχι μόνο σταμάτησε το όχημα, αλλά έκλεισε για πολύ λίγη ώρα την κυκλοφορία ώστε να κάνει αυτό που κανείς άλλος δεν έκανε.

This bus driver rushed to help a wheelchair user cross the road pic.twitter.com/N3wuxzbxyl

