Olivier Arduin (Leroy Merlin): Διεκδικεί μεγαλύτερη «πίτα» σχεδιάζοντας επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ

Tην εκτίμηση ότι οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς είναι ιδιαίτερα μεγάλες στην αγορά DIY (Do It Yourself) και ότι η Leroy Merlin μπορεί να διεκδικήσει ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο απ’ το 10% που ελέγχει σήμερα είναι η διοίκηση της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός διευθυντής της Leroy Merlin για την Ελλάδα και την Κύπρο κ. Olivier Arduin ανακοίνωσε στα εγκαίνια του νέου καταστήματος στον Κηφισό, πως ο γαλλικός όμιλος είναι αποφασισμένος να επεκτείνει την παρουσία του στις δύο αγορές. Και αυτό θα γίνει με νέα καταστήματα, με αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και ενίσχυση της omni channel εμπειρίας των καταναλωτών, καθώς και με ευρύτερες συνεργασίες στη λιανική. Μάλιστα το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις για τη σύναψη μίας τέτοιας συνεργασίας με γνωστή επιχείρηση λιανικής, με τη διοίκηση να διευκρινίζει πως δεν πρόκειται για σούπερ μάρκετ.

Συνολικά όπως είπε ο κ. Arduin την επόμενη τριετία η Leroy Merlin έχει προσδιορίσει ένα ποσό ύψους 20 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις. Μάλιστα αποκάλυψε πως οι περιοχές στις οποίες η εταιρεία ενδιαφέρεται να ανοίξει νέα καταστήματα είναι η Θεσσαλονίκη, τα νότια προάστια της Αθήνας, η Κρήτη και η Κύπρος.

Χθες με κάθε επισημότητα η αλυσίδα εγκαινίασε το νέο της κατάστημα, το έβδομο στην Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ., στη Λεωφόρο Κηφισού. Το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελεί επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ και δημιουργεί 150 θέσεις εργασίας.

Οικονομικές επιδόσεις

Σε ο,τι αφορά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας ο κ. Arduin δήλωσε ικανοποιημένος και εκτίμησε ότι, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, οι πωλήσεις μπορεί να φθάσουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, όταν έκλεισαν σε 158 εκατ. ευρώ. «Το πλήγμα ήταν σημαντικό από τα μέσα Μάρτη ως τις αρχές Μάη που ήταν κλειστά τα καταστήματα, ωστόσο με το άνοιγμα βλέπουμε ότι οι πωλήσεις μας τρέχουν με έναν ρυθμό αύξησης 40% σε σχέση με πέρυσι. Επομένως είμαι αισιόδοξος για την προσπάθεια που καταβάλουμε ως τα τέλη της χρονιάς να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να φθάσουμε τα περυσινά οικονομικά μεγέθη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα επανέλαβε πως στόχος της Leroy Merlin παραμένει ο τελικός καταναλωτής και ο τελικός επαγγελματίας, για τον οποίο θα υπάρξουν ολοκληρωμένες λύσεις, και όχι η χονδρική.

Σταθεροί οι Έλληνες μέτοχοι

Από την πλευρά του, ο Παύλος Φουρλής, επικεφαλής της SGB, που έχει την ευθύνη ανάπτυξης της γαλλικής αλυσίδας ειδών σπιτιού επί ελληνικού εδάφους, ανέφερε πως η ελληνική πλευρά παραμένει δεσμευμένη στην επένδυση, σημειώνοντας πως αυτό αποτυπώθηκε μέσα από την συμμετοχή στην ΑΜΚ ύψους 30 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε φέτος.

Όσον αφορά στην εμπειρία του από την συνεργασία με τον όμιλο ADEO, όπου ανήκει η Leroy Merlin, ο κ. Φουρλής σημείωσε πως είναι εξαιρετική και υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης και πραγματικής αλληλεγγύης.

«Είμαστε εδώ»

Νωρίτερα κατά την επίσημη τελετή των εγκαινίων του καταστήματος στον Κηφισό ο κ. Arduin υπογράμμισε πως το μήνυμα που θέλει να περάσει η εταιρεία είναι ότι «είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην αγορά, στους καταναλωτές και στην οικονομία της Ελλάδας, παρ’ όλες τις αντιξοότητες και ταυτόχρονα να υποσχεθούμε αξέχαστες αγοραστικές εμπειρίες στο νέο μας κατάστημα».

Στην τελετή παρευρέθη και ο υπ. Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του «για το γεγονός ότι μια κορυφαία αλυσίδα παγκοσμίως συνεχίζει τις επενδύσεις στη χώρα μας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας». Στο ίδιο κλίμα και ο χαιρετισμός του Γάλλου πρέσβη κ. Patrick Maisonnave. «Τα σημερινά εγκαίνια αποτελούν απόδειξη δυναμικότητας, μαχητικού πνεύματος και προθυμίας για να ξεπεραστεί κάθε δυσκολία και να ατενίσουμε το μέλλον με ελπίδα. Είμαι ευγνώμων στην Leroy Merlin και τους εργαζόμενούς της, που κατέστησαν δυνατό να είμαστε σήμερα όλοι εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νέες υπηρεσίες

Σημειώνεται ότι με αφορμή το άνοιγμα του νέου καταστήματος η Leroy Merlin προσθέτει νέες υπηρεσίες στη λίστα παροχών της όπως: Services center, designlab και εργαστήριο για κοπή κλειδιών, ευέλικτες πληρωμές με ένα ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ειδικές προσφορές και υπηρεσίες για επαγγελματίες και τεχνίτες, όπως δυνατότητα παράδοσης εντός 24 ωρών ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης τεχνιτών, drive through οικοδομικών υλικών από τις 7:00 π.μ. – 21:00 μ.μ. και ειδικές τιμές για μέλη του Leroy Merlin club. Επιπλέον, μετά από την επιτυχημένη πορεία του HomistasLab στο κατάστημα της B. Σοφίας, η εταιρεία θα λανσάρει το δεύτερο Lab στην Ελλάδα, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τα μέλη της Leroy Merlin όπου θα μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους κατασκευή, να δοκιμάζουν εργαλεία και λύσεις αλλά και να παρακολουθούν σεμινάρια από εξειδικευμένους τεχνικούς και ειδικούς του Ηome Ιmprovement.