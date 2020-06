Έξαλλη η Σουηδία με τον ΠΟΥ: Δεν αντιμετωπίζουμε αναζωπύρωση του κοροναϊού

Η Σουηδία την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να κατατάξει το σκανδιναβικό βασίλειο μεταξύ των χωρών στις οποίες σημειώνεται «ισχυρή επανεμφάνιση» κρουσμάτων του νέου κοροναϊού, κάνοντας λόγο για «εντελώς κακή ερμηνεία» των σουηδικών δεδομένων.

Ο αρμόδιος για την Ευρώπη κλάδος του ΠΟΥ είχε περιλάβει χθες, Πέμπτη, τη Σουηδία σε έναν κατάλογο ένδεκα συνολικά χωρών στις οποίες «η επιτάχυνση της μετάδοσης έχει επιφέρει ισχυρή επανεμφάνιση» του ιού. Η Σουηδία είχε επιλέξει μια μοναχική προσέγγιση στην Ευρώπη μη επιβάλλοντας περιορισμούς στον πληθυσμό της στο πλαίσιο της μάχης εναντίον του νέου κορονοϊού.

Στον εν λόγω κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης η Αρμενία, η Μολδαβία, η Βόρεια Μακεδονία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κιργιστάν, η Ουκρανία και το Κόσοβο.

In 11 of these countries, accelerated transmission has led to very significant resurgence that if left unchecked will push health systems to the brink once again in Europe. –@hans_kluge

— WHO/Europe (@WHO_Europe) June 25, 2020