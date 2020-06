Βρετανία: Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε παραλία στο Μπόρνμουθ

Τρεις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στην παραλία Μπόρνμουθ, στην Αγγλία, όπου βρέθηκαν χιλιάδες πολίτες, με τον υδράργυρο να φτάνει στα ύψη.

Οι άντρες, όλοι τους γύρω στα 20 και από το Λονδίνο, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός καυγά την Πέμπτη το βράδυ.

Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο ένας έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, ο δεύτερος είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο και ο τρίτος είχε μαχαιρωθεί στο στήθος και στο χέρι του. Η ζωές τους δεν διατρέχουν κίνδυνο.

«Διεξάγουμε μια πλήρη και διεξοδική έρευνα για να προσδιορίσουμε ποιος ήταν υπεύθυνος για αυτό το συμβάν.

Οι πολίτες αναμένεται να δουν μια αυξημένη παρουσία της αστυνομίας κοντά στην προβλήτα σήμερα καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους στην περιοχή.

»Κατανοώ ότι υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στην παραλία τη στιγμή του συμβάντος και θα παρακαλούσα όποιον μπορεί να έχει σημαντικές πληροφορίες να βοηθήσει την έρευνά μου για να επικοινωνήσει μαζί μου.

Είμαι πρόθυμος να ακούσω από οποιονδήποτε μπορεί να έχει βιντεοσκοπημένα βίντεο του συμβάντος και παρακαλώ να μην δημοσιεύσετε ή να το μοιραστείτε στο Διαδίκτυο με σεβασμό για τους τραυματίες».

Μισό εκατομμύριο πολίτες παρά την απειλή του κοροναϊού, αγνόησαν τις εκκλήσεις για τήρηση των μέτρων προστασίας και συνέρρευσαν στο παραθαλάσσιο θέρετρο Μπόρνμουθ κατά την πιο ζεστή ημέρα του χρόνου, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να κηρύξουν την περιοχή σε κατάσταση συναγερμού.

Authorities declared a “major incident” around the southern English coastal town of Bournemouth, as thousands of people defied coronavirus social distancing rules and flocked to local beaches on the hottest day of the year so far. https://t.co/DOmDzSODFy pic.twitter.com/9H4ry0xieA

Η προσέλευση χιλιάδων πολιτών προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή, ενώ σημειώθηκαν πολλά περιστατικά παράνομης στάθμευσης, αντικοινωνικής συμπεριφοράς –περιλαμβανομένων καβγάδων λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ– και σωροί από σκουπίδια βρίσκονταν στο τέλος της ημέρας στις παραλίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι αυτοκινητιστές χρειάστηκε να περιμένουν στην ουρά έως και δύο ώρες για να παρκάρουν στους χώρους στάθμευσης του Μπόρνμουθ. Η δημοτική αρχή καταγγέλλει εκατοντάδες περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης με τον αριθμό ρεκόρ των 558 προστίμων να έχουν επιβληθεί το διήμερο, ενώ οι λουόμενοι άφησαν πίσω τους απορρίμματα που υπολογίζονται σε 40 τόνους, σύμφωνα με τον Guardian.

BREAKING: A major incident has been declared in Bournemouth after thousands of people descended on the area’s beaches.

Get the latest on this story here: https://t.co/eoiygeXghC pic.twitter.com/aovOhotgjJ

— SkyNews (@SkyNews) June 25, 2020