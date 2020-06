ΗΠΑ: Κι άλλο περιστατικό βίας – Αστυνομικός πατάει Αφροαμερικανίδα στον λαιμό

Ακόμη ένα σοκαριστικό βίντεο περίπτωσης αστυνομικής βίας είδε το φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Μαϊάμι.

Στο βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός να πιέζει με το γόνατό του μια Αφροαμερικανίδα στον λαιμό και να της κάνει ηλεκτροσόκ με τέιζερ στο στομάχι. Η άτυχη γυναίκα ούρλιαζε από τον πόνο, ενώ το βίντεο το κατέγραψε ένας περαστικός.

Ο αστυνομικός Τζόρντι Μαρτέλ βγάζει με τη βία από το αυτοκίνητό της την 33χρονη Σαφίγια Σάτσελ και να την αναγκάζει να πέσει μπρούμυτα στο έδαφος στην άκρη του δρόμου.

Ο 30χρονος αστυνομικός εμφανίζεται να της κάνει δυο φορές ηλεκτροσόκ με ένα τέιζερ, ενώ ένας τρίτος αστυνομικός της κρατά το χέρι, καθώς η γυναίκα προσπαθεί να απελευθερωθεί.

Μάλιστα, η γυναίκα ήταν έγκυος στις πρώτες εβδομάδες και έχασε το μωρό μετά το άγριο αυτό περιστατικό.

Hey all you pro life conservative, “#bluelivesmatter” idiots, what do you have to say about officer, Jordy Yanes Martel of the Miami Gardens Police tasering Safiya Satchell, who was a few weeks pregnant? The child didn’t make it after this. #BLUELIVESMURDER#blacklivesmatter pic.twitter.com/gqlr4uFquf

Εναντίον του Τζόρντι Μαρτέλ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης και ανάρμοστη συμπεριφορά, καθώς υπέβαλε στις υπηρεσία του ψευδείς αναφορές για αυτό το περιστατικό που συνέβη έξω από νυχτερινό κέντρο στις 14 Ιανουαρίου 2020, όπως ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας Κάθριν Ράντλ.

Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα ο Μαρτέλ και ακόμη ένας αστυνομικός, ο Χαβιέρ Καστάνο, αποπέμφθηκαν από το σώμα χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό για ποιον λόγο, σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald.

0 30χρονος αστυνομικός πλήρωσε εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος.

Ex-Miami Gardens Police officer Jordy Martel, 30, is now out of jail. He bonded out after being arrested for battery and misconduct in connection with an arrest of a pregnant woman whom he tased at Tootsie’s Cabaret. He also knelt on her neck. @wsvn pic.twitter.com/53oH79kibn

Την ίδια ώρα, τελειωμό δεν έχουν τα βίντεο αστυνομικής βίας που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες μέρες. Αυτή τη φορά, μάλιστα, η αστυνομικός είναι γυναίκα και ασκεί βία σε μια φοιτήτρια που βρίσκεται εν μέσω κρίσης πανικού.

Στις 20 Ιανουαρίου, η Μόνα Γουάνγκ φοιτήτρια νοσηλευτικής στον Καναδά έπαθε κρίση πανικού. Ήταν σε επαφή με τον φίλο της ο οποίος βρισκόταν στο Βανκούβερ αλλά κάποια στιγμή σταμάτησε να απαντάει στα μηνύματά του και εκείνος ανησύχησε και επικοινώνησε με τις αρχές για να δει κάποιος αν είναι καλά.

Επί τόπου έφτασε η αστυνομικός Λέισι Μπράουνινγκ για να τσεκάρει αν είναι καλά. Όμως, όπως θα δείτε στο βίντεο είχε άγριες διαθέσεις.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η φοιτήτρια και δεν φαίνονται στο βίντεο όταν μπήκε στο διαμέρισμά της η αστυνομικός άρχισε να την γρονθοκοπεί και να της φωνάζει να σταματήσει να είναι υστερική. Στην συνέχεια όπως έχει καταγραφεί και σε βίντεο η αστυνομικός σέρνει τη νεαρή κοπέλα στον διάδρομο αφού της έχει φορέσει χειροπέδες.

Όταν φτάνει στην είσοδο της πολυκατοικίας, η αστυνομικός περιμένει τους συναδέλφους της και πατάει συνεχώς στο κεφάλι την 20χρονη κοπέλα.

«Περνούσαν άνθρωποι που τους βλέπω καθημερινά και με έβλεπαν στο πάτωμα. Ήταν τόσο ντροπιαστικό», είπε η Γουάνγκ.

Η αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι η κοπέλα κρατούσε έναν χαρτοκόπτη και αφού της τον πήρε στην συνέχεια δεν αντιδρούσε αλλά λίγο αργότερα της επιτέθηκε και της φώναζε να την σκοτώσει. Βέβαια, όλα αυτά δεν φαίνονται στην κάμερα.

She was brutalized, beaten and humiliated in her own home after her boyfriend called for a “wellness check.” pic.twitter.com/38zlI8nNDl

— In the NOW (@inthenow) June 25, 2020